Historia de Puerto Real: Iglesia Prioral de San Sebastián. El políptico de 1996 (IV)

Como hiciéramos en la entrega anterior y con vistas a aligerar la lectura, hemos sustituido también en este texto algún punto y seguido por punto y aparte. A este respecto habrá que decir que el formato del propio folleto marcó (como es habitual) los ritmos tanto del número de palabras empleado en el mismo como de la disposición de los párrafos; al componer estos artículos, 25 años después de la redacción primera del trabajo, hemos podido recordar cuán ardua resultó en algunos momentos la tarea de elegir las palabras a emplear, no sólo por la necesaria precisión de las mismas, sino por la necesidad de aunar lo formal con lo estético sin por ello perder peso y profundidad en el propio texto compuesto, todo ello atenazada además la redacción hasta cierto punto por el límite del espacio disponible (ello explica, por ejemplo, el aparente abuso de las abreviaturas en el texto, algo que obedece a las razones de espacio que venimos exponiendo). Honestamente he de señalar que creo, hoy más aún que hace un cuarto de siglo, que se hizo un trabajo digno que fue, además, pionero en la materia tratada.

