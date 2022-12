Fernández (PP) pide que se resuelvan los problemas en la estación de tren

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido denunciar el “estado actual de la estación de ferrocarril de Puerto Real”. Una situación que ha provocado que una persona con movilidad reducida tuviera que necesitar de otras dos para poder subir las escaleras mecánicas ante la imposibilidad del uso del ascensor.

“En una época donde se está fomentando el uso del tren, por ser un transporte colectivo público, que causa el menor impacto ambiental y un ahorro de energía entre todos. Las estaciones de trenes son elementos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), del Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana, correspondiéndole a ella su mantenimiento y supervisión, siendo lógico la reparación por diversos motivos que puede sufrir con el paso del tiempo o por malos usos o no adecuados. Pues la estación de Puerto Real no se supervisa ni repara, el ejemplo es la escalera mecánica y el ascensor, que lleva un tiempo fuera de servicio, o falla uno u otro o los dos. Ahora, tenemos una escalera mecánica que actúa como escalera fija que se suben a patitas”, señala Fernández.

Fernández señalo “cuantas personas de todas las edades son usuarios de dichas escaleras y ascensor diariamente, dentro de estas las hay que por diversas razones no pueden utilizar otro medio que no sea estos. Estamos hablando de personas de cierta edad, lesionados y discapacitados, que se encuentran con una barrera arquitectónica en este servicio público. No es cuestión de un día, llevamos un tiempo sin ella. Me pregunto, ¿no se inspecciona y supervisan estas escaleras?, ¿no se ha iniciado inmediatamente la reparación?, ¿no se han buscado métodos alternativos para ayudar a estas personas con falta de movilidad?”.

El Presidente de los Populares en la Villa lamenta que “nos encontramos con muchas campañas para el uso del tren, pero luego se quedan los usuarios con dificultades. Por ello, exijo que se repare este elemento de la estación de manera inmediata por ser fundamental para el uso del mismo”.

El dirigente señala “nuestro Ayuntamiento, con Elena Amaya a la cabeza, no se entera de lo que pasa. Son muchos ciudadanos de nuestra ciudad los que cogen el tren en esa estación y muchos necesitan estos elementos mecánicos, ¿a usted le importa esto?, ¿usted ha cogido o ha pisado alguna vez la Estación desde que es alcaldesa? ¿No se ha dirigido a ADIF y al Ministerio, regido por el PSOE, para que se solucionará esta problema?”

“Es vergonzoso que el Día de los Discapacitados, muchos de ellos, no podían coger el tren en Puerto Real ni llegar a sus casas desde otras poblaciones con facilidad. Su capacidad de resolver los problemas es casi nula, su capacidad de tener voz en Madrid es nula. Incluso cuando habla de que va a Madrid a por inversiones, no van con ningún técnico municipal y no dice que se reúne con miembros de los inversores del Cádiz, para el tema de los terrenos del Delphi. Asunto que es de su máximo interés, ¿Personal o municipal?”. Y la oposición, ¿dónde está?”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

