EQUO VERDES Puerto Real denunció recientemente en redes sociales la situación de abandono en la que se encuentran buena parte de los setos del soterramiento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El partido verde, recuerda las complicaciones que tuvo el anterior gobierno para mantener los jardines, y “aún así la zona del soterramiento nunca había estado tan abandonada como hasta ahora. De nuevo recordamos que el anterior gobierno dejó en mayo de 2019 la nueva transferencia del servicio de mantenimiento de jardines a GEN, por la que el actual gobierno paga a la empresa pública 350.000€ más por el servicio, 850.000€ en total”.

Desde la asamblea de EQUO VERDES aseguran que el concejal de Medio Ambiente está haciendo una “dejación de funciones”. El señor Salguero ha asegurado en redes sociales que la zona del soterramiento no está incluida en la transferencia del servicio, como si eso importara a la ciudadanía a la hora de mantener la zona, pero es que además no es cierto”.

Analizando la memoria del expediente de transferencia se incluyen, dentro de la zona centro, un total de 2842,14 m2 de “setos en caballón” (o surco). Siendo los del soterramiento los únicos setos de este tipo del centro y correspondiendo los metros cuadrados, es evidente que esta zona está incluida en la transferencia del servicio.

Para EQUO VERDES “ya ocurrió algo similar con la franja ajardinada junto a la vía del tren en Casines, el concejal dijo a los vecinos que el mantenimiento correspondía a ADIF, sin haberse percatado que en la transferencia a GEN estaba incluido el desbroce del perímetro, que se realizó tras la denuncia de EQUO. Igual de curioso resultó que justo después de manifestar nuestra queja por la situación de los setos del soterramiento, hemos observado que se ha arreglado el riego por goteo en una parte de ellos”.

“Más que observar planificación vemos que este gobierno va a salto de mata. Resulta lamentable que el concejal en todo este tiempo no haya dedicado una mañana a analizar las áreas incluidas en la encomienda, pero más grave es que no ponga a personal del área de Medio Ambiente a hacer el trabajo de fiscalizar la labor de GEN, como venimos pidiendo desde hace tiempo”. “Lo que ocurre es que el Sr. Salguero se encuentra muy cómodo tirando por tierra el trabajo del anterior gobierno antes que ponerse a trabajar y hacer cumplir a la empresa pública con la encomienda de jardines. Pero con esa actitud de comodidad la que pierde es la ciudadanía de Puerto Real, que no está disfrutando del mejor servicio posible “.

FUENTE: EQUO Verdes Puerto Real

PUBLICIDAD