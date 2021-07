Elena Amaya considera “una barbaridad” que la Junta de Andalucía tilde de “buena noticia” el traslado del personal de Airbus al CBC

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha lamentado la actitud del Gobierno de Andalucía que “se congratula ahora, tras decir hace unos meses lo contrario, que se traslade la Planta de Airbus de Puerto Real al CBC de El Puerto de Santa María”. Esto, para la alcaldesa, evidencia que el Gobierno de Juanma Moreno “únicamente vendió humo y utilizó a las mujeres y hombres que conforman la planta puertorrealeña para salir del paso al encuentro que propició la plantilla en el Parlamento Andaluz”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Lo que resulta evidente es que el Gobierno de la Junta de Andalucía demuestra que su política únicamente es la del partidismo, velando solo por los municipios en los que gobierna el Partido Popular, dejando de lado y abandonado el empleo, directo e indirecto que crea la planta en Puerto Real, que se perderían. Además, pisotean el trabajo de los sindicatos, despreciándolos y dejando patente una vez más que les importa muy poco la industria de la Bahía de Cádiz, el empleo de la zona, de nuestro municipio y solo quieren favorecer a los suyos en detrimento de miles de personas”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“La posición de la Junta, insiste Amaya, dista mucho de la mantenida por el Gobierno de España, que no ha movido ni un ápice su postura a favor del mantenimiento de la planta en hibernación, sin ser desmantelada, para que posteriormente tenga carga de trabajo, porque somos conscientes de la demanda que existe actualmente en el sector aeroespacial, un Gobierno que se mantiene en negociaciones con la dirección de AIRBUS y los sindicatos a nivel estatal, mientras que la Junta de Andalucía ha preferido mantenerse en la sombra y callados para únicamente llevar la contrario al ejecutivo nacional”, añade.

“Es incomprensible, aunque de nuevo no nos sorprende, leer en titulares la celebración de la Junta de Andalucía de este traslado, por lo que quiero mostrar mi indignación, mi enfado y mi desaprobación a las declaraciones que han salido desde el gobierno de la Junta de Andalucía y decir que esta alcaldesa va a seguir del lado de las trabajadoras y trabajadores para que finalmente esto no se lleve a cabo y hacer un llamamiento al presidente de la Junta a que cambie de postura, porque lo que hay en juego son muchas familias, muchos puestos de trabajo, directos e indirectos con los que no se puede jugar y menos de esta manera”, finaliza Amaya.

FUENTE: PSOE Puerto Real

PUBLICIDAD