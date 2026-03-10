‘El Pulmón de la Bahía’ realiza una nueva acción de limpieza voluntaria en La Cachucha

En la mañana del 8 de marzo, la Asociación El Pulmón de La Bahía de Puerto Real convocaba una acción de limpieza voluntaria, teniendo como principal lugar de acción La Cachucha, aunque finalmente la misma acabó cubriendo el Paseo Marítimo desde la Media Luneta hasta Los Lápices, gracias a la gran asistencia de voluntarios que acudieron a la cita.

El total de los residuos recogidos, ascendió a los 650 kilos, donde las toallitas biodegradables tenían un gran protagonismo.

La acción contó con un buen número de voluntarios, alrededor de 35 personas, por lo que El Pulmón de La Bahía se siente «muy satisfecho» con la asistencia al evento. «Queremos destacar la participación de numerosos socios de El Pulmón de La Bahía, integrantes del Grupo Natura Sin Basura y una docena de vecinos, donde la más pequeña que acudía tenía tan solo 2 años y medio».

Tal y como han mostrado en las redes sociales de la Asociación, «la cantidad de toallitas era muy grande, concretamente en las zonas donde se ha hecho la iniciativa de limpieza llamaba mucho la atención. Las playas de Puerto Real se limpian siempre antes del comienzo de la época de verano, para el disfrute veraniego. Sin embargo, no se tiene en cuenta que los residuos orillados a lo largo del año acabarán nuevamente en el mar, afectando a la fauna y flora marina».

Esta acción y las que la Asociación El Pulmón de La Bahía seguirá llevando a cabo, buscan «además de eliminar residuos de zonas verdes, aumentar la concienciación de las personas y administraciones que tengan las competencias del mantenimiento del lugar, ya que la mejor forma de evitar contaminar es eliminar los residuos en su lugar adecuado».

«El Pulmón de la Bahía, así como otras asociaciones, colectivos, movimientos medioambientales y personas concienciadas con la situación de contaminación, seguirán ayudando en estas iniciativas, movidos por el compromiso no sólo de la naturaleza de Puerto Real o la Bahía de Cádiz, sino con el medioambiente en general».

FUENTE: Asociación El Pulmón de La Bahía