El Centro Cultural San José acoge la exposición del Club Fotográfico 76 Juan Rivera ‘La calle que pisamos’

El Club Fotográfico 76 Juan Rivera, presidido por Antonio Alcázar, llevará a cabo su última exposición del año en el Centro Cultural San José. Se trata de la social titulada ‘La calle que pisamos’, que se podrá visitar desde el 17 de octubre (inauguración a las 19:00h) hasta el 2 de noviembre.

Fito Mendi, comisario de la muestra, señaló que en esta ocasión la exposición la conforman un total de 76 obras de 20 autores y autoras diferentes. Cada una de ellas supone una convocatoria distinta en un programa que se ha desarrollado durante el presente año.

La primera serie se centra en el contacto visual y recopila fotos de escenas callejeras donde alguno de los protagonistas anónimos de la calle ha descubierto que estaba siendo fotografiado y ofrece esa mirada de, «me han pillado». La segunda serie está dedicada al mundo de las mascotas y su relación con los humanos mostrada de la manera más espontánea e interesante desde el punto de vista fotográfico. El tercer lote se centra en el mundo graffiti mostrando los dibujos callejeros que rellenan paredes y que han pasado de ser un insulto de mal gusto a convertirse en muchos casos en verdaderas obras de arte. Finalmente, la cuarta serie estará dedicada a las sombras callejeras que están por todas partes y que ofrecen múltiples oportunidades plásticas en el escenario de nuestra ciudad.

PUBLICIDAD

Nazaret Ramírez, concejala de Cultura, agradecía al Club su trabajo y aportación a la cultura local invitando a la ciudadanía a visitar la muestra que estará abierta al público de martes a viernes de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00, y sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 horas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real