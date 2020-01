Miércoles, 22 de enero (Centro Unicaja de Cultura de Cádiz / 20.00 h. / Entrada libre hasta completar aforo)

Giovanni Guidi ha protagonizado una de las más valoradas apariciones en el escaparate del jazz europeo contemporáneo durante esta década. Nació en Foligno (Italia) en 1985 y mientras asistía a los seminarios de verano de Siena, el reputado trompetista Enrico Rava lo fichó para sus grupos. Con Rava grabó tres CD para la editorial Espresso en 2006, 2010 y 2016.

El primer álbum en su nombre “Tomorrow Never Knows” (2006) fue lanzado por el sello japonés Venus y calificado con cinco estrellas por el Swing Journal. Posteriormente Guidi publicó cuatro álbumes con el sello CAM JAZZ: los dos primeros “Indian Summer” (2007) y “The House Behind This One” (2008) en cuarteto, “The Unknown Rebel” (2009) con una formación expandida de diez elementos y “We Don’t Live Here Anymore” (2011), grabado en Nueva York con Gianluca Petrella, Michael Blake, Thomas Morgan y Gerald Cleaver. En 2013 debutó como líder para el acreditado ECM con “City Of Broken Dreams ” seguido de “This Is The Day” (2015), ambos en trío con Thomas Morgan y Joao Lobo, e “Ida Lupino” (2016) con Louis Sclavis, Gianluca Petrella y Gerald Cleaver. Para el mismo sello había grabado previamente dos álbumes junto al maestro Enrico Rava: “Tribe” (2011) y “On The Dance Floor” (2012).

Más recientemente, además de la colaboración con Enrico Rava, Guidi participó en el dúo “Closer” con Daniele Di Bonaventura en el bandoneón, en un trío con Matthew Herbert y Enrico Rava, en el grupo Drive junto al que lanzó el álbum homónimo en mayo de 2018 y en el quinteto Not A What que codirige con Fabrizio Bosso además de liderar sus propios grupos: entre ellos figura el quinteto con Francesco Bearzatti, Roberto Ceccettho, Thomas Morgan y Joao Lobo, junto al que grabó el excelente álbum “Avec Le Temps” (ECM; 2019), con dedicatorias a Léo Ferré y al trompetista Tomasz Stanko. También ha participado en el álbum “Roma” (2019) grabado por Rava junto al saxofonista Joe Lovano. Su piano ha sido recibido con los brazos abiertos en los mejores festivales del mundo.

Andalucía Big Band + Eero Koivistoinen

Viernes, 31 de enero / Teatro Principal de Puerto Real / 21.00 h. / Entrada: 10 euros – Comunidad Universitaria: 7 euros

Eero Koivistoinen (1946) es uno de los grandes músicos de jazz y saxofonistas de Finlandia. Activo desde mediados de los años 60, ha sido uno de los músicos más premiados y reconocidos de su país. Estudió en la Sibelius Academy: saxofón con Eero Linnala y composición con el famoso Aulis Sallinen. En 1969 ganó con su grupo el concurso de Montreux, Suiza, lo que le permitió la oportunidad de actuar en el Newport Jazz Festival en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha actuado o grabado con muchos de los mejores músicos de jazz, como Dizzy Gillespie, John Scofield, Jack DeJohnette, Randy Brecker, Tom Harrell, Clifford Jordan, Dexter Gordon, Art Farmer, Gil Evans, Thad Jones, Bob Brookmeyer, Clark Terry, McCoy Tyner, Joe Henderson, Oliver Nelson, Niels Henning Örsted Pedersen, Dave Liebman, Paquito Rivera, Red Mitchell, Benny Golson, Johnny Griffin.

La UMO Jazz Orchestra ha jugado un importante papel en su carrera desde su creación en 1975. A mediados de los noventa fue nombrado director artístico de la banda por un periodo de dos años (1996-98). Como director, es reconocido no solo en su país sino también por sus actuaciones en Alemania, Noruega, Dinamarca, Hungría, Estonia, Lituania, Japón y Suráfrica. Koivistoinen produjo la primera grabación de la UMO para el sello Naxos Jazz. Entre otros proyectos, su extensa lista de obras incluyen un ballet titulado “Äiti Maa” (Madre Tierra), una suite inspirada en “Las Flores del Mal” de Charles Baudelaire, obras para conjunto vocal y música para cine y radio. Otra reciente composición de gran formato es una suite de temas de Thelonious Monk llamada “Round about Monk”, comisionada por la Finnish Radio Symphony Orchestra.

Andalucía Big Band, creada a principios de 2011 por iniciativa de los propios músicos y gestionada también por ellos, nació con el objetivo de ser una orquesta estable que sirviera para acercar el jazz al público y dar a conocer tanto el repertorio tradicional para big band como, sobre todo, las obras de compositores actuales.

Su estreno oficial tuvo lugar en el 14º Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla, concierto para el contaron con el saxofonista Ramón Cardo como director invitado, uno de los músicos españoles con más experiencia como director y compositor para big band. Han tocado también en el VI Festival Soberao Jazz de Dos Hermanas (Sevilla), en la celebración del 1º Internacional Jazz Day en Faro (Portugal), con Maria Joao y Mario Laghinha entre otros invitados, en varias ediciones del Festival de Jazz de la Universidad de Sevilla o en el 127º Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia que tuvo lugar en el Palau de la Música, actuando como agrupación invitada, así como en el Festival de Música Española de Cádiz, Festival de Jazz de Cádiz, Qurtuba Jazz de Cordoba o en el Festival A Arte da Big Band en Lisboa (Portugal).

Desde entonces han colaborado con directores como Ramón Cardo, Ze Eduardo, Duccio Bertini, Bob Sands, Victor Mendoza, Chris Kase, Miguel Blanco, Miguel Ángel López, Arturo Serra, Jesús Santandreu y Bobby Martínez entre otros, además de artistas invitados como los trompetistas Julián Sánchez e Iván González, la cantante Susan Sheiman, Perico Sambeat, Maria Joao y Mario Laginha. En 2017 la Andalucía Big Band publicó su primer disco, “Suite Trafalgar”, obra encargada al pianista Javier Galiana.

Mary Halvorson / Code Girl

Miércoles, 11 de marzo / Teatro Principal de Puerto Real / 21.00 h. / Entrada: 10 euros – Comunidad Universitaria: 7 euros

Elegida mejor guitarrista del mundo en la 67th Annual Critics Poll de la prestigiosa publicación DownBeat – por delante de grandes del instrumento como Bill Frisell, John Scofield o Pat Metheny -, Mary Halvorson es uno de los nombres más cotizados del jazz contemporáneo.

Descrita como “un talento singular” (Lloyd Sachs, JazzTimes), “la improvisadora menos predecible de Nueva York” (Howard Mandel, City Arts), “una de las guitarristas más emocionantes y originales del jazz… o de lo contrario “(Steve Dollar, Wall Street Journal), y “una de los líderes de banda más formidables de la actualidad “(Francis Davis, Village Voice), Halvorson ha lanzado una serie de álbumes aclamados por la crítica en el sello Firehouse 12: “Dragon’s Head” (2008), su debut en trío con el bajista John Hébert y el baterista Ches Smith, “Saturn Sings” (2010) y “Bending Bridges” (2012) expandiendo el grupo a quinteto con el añadido del trompetista Jonathan Finlayson y el saxofonista Jon Jonbabagon; en un septeto con la saxofonista tenor Ingrid Laubrock y el trombonista Jacob Garchik en “Illusionary Sea” (2014), y finalmente en un octeto con la guitarrista Susan Alcorn en “Away With You” (2016).

Además de suscribir alianzas con otros guitarristas francotiradores como Elliott Sharp, Nels Cline o Marc Ribot, el trompetista Peter Evans o el proyecto Thumbscrew, Halvorson también lanzó la grabación en solitario “Meltframe” (2015), y el proyecto “Code Girl” (2018), un fascinante conjunto con la vocalista Amirtha Kidambi (cantando las propias letras de Halvorson), el trompetista Adam O’Farrill, el saxofonista y vocalista María Grand, el bajista Michael Formanek y el baterista Tomas Fujiwara. Un formidable proyecto que describe el jazz del futuro y que traspasa con creces los límites del género. Comisionado por The Jazz Gallery, “Code Girl” supone la última constatación de un impulso creativo que no atiende a patrones y que prefiere expresarse sin pautas. Como un verso libre.

