El PP pide a Elena Amaya que “no politice más la pandemia”

El Presidente del PP en Puerto Real, Vicente Fernández ha querido hacer un llamamiento a todos los cargos públicos a la “responsabilidad mayor, no jugando a partidismos con este tema tan grave, evitando crispación, miedo y confusión en la ciudadanía. Ahora lo único importante es el bien común de nuestra sociedad, no lo pura politiquería que ahora no viene a cuento”.

Al Popular le ha resultado “muy llamativo” que el PSOE de la Villa haya pedido a la Junta de Andalucía un cribado para evitar la propagación del COVID-19. “A la ciudadanía hay que recordarle que la decisión de los cribados corresponde decidirlos a los expertos epidemiológicos, que son quienes tienen establecido una serie de análisis y son los que hacen aconsejable, por protocolos, el que sea conveniente el cribado. Les recuerdo que aquí en Andalucía si hay una comisión de expertos, no un Señor Simón que no le queda credibilidad sólo un micrófono”, comenta.

Fernandez señala que desconoce “si hay desconocimiento o mala fe en esta acción política, pero desde luego el señor Carlos Salguero ha conseguido el protagonismo que pretendía. Pero le sugiero que podría igualmente dirigirse al Gobierno de Pedro Sánchez para que acceda a las peticiones que desde la presidencia de la Junta de Andalucía, les ha dirigido, como es bajar la obligación de estar cada uno en su casa de las 22 horas a unas horas antes, Eso no es tan difícil cuando hasta algunas Comunidades Autonómicas de su partido lo han pedido, o es que saben mejor lo que pasan en cada una de las comunidades que en la Moncloa”.

Vicente Fernández ha pedido que “todos colaboremos por el bien común de nuestra sociedad, para ello todos debemos auto disciplinarnos, ni fiestas ni negacionismo, y que el Gobierno mande más vacunas a Andalucía, para que la Junta pueda repartirlas y ponerlas y cortar de una vez los contagios, los ingresos hospitalarios y sobre todos en las UCI”.

“Espero que las medidas que todos estamos pidiendo ahora no se apliquen después del 14 de febrero, pues entonces resultara que quien manda en el Gobierno de Pedro Sánchez no es el PSOE sino el Partido Socialistas de Cataluña”, finaliza.

