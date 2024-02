El Pleno del Ayuntamiento aprueba modificaciones presupuestarias para arreglar colegios

Satisfacción en AxSí

“Estamos satisfechos porque hemos hecho un ejercicio de lealtad política y altura de miras con nuestro voto a favor en este asunto, pese a la gran responsabilidad que conlleva la aprobación de este expediente con reparos de la Intervención Municipal”, comenzó explicando el portavoz andalucista Alfredo Fernández al tiempo que afirmó con rotundidad que “prefiero sentarme ante un juez para decir que he antepuesto la seguridad de los niños y niñas a tener que lamentar una desgracia por la situación que atraviesan los centros”, refiriéndose a los desperfectos que las últimas borrascas han provocado en los colegios de la localidad y ha incrementado la preocupación estos últimos días de madres, padres y personal docente.

A pesar del apoyo que los andalucistas dieron al Equipo de Gobierno en el Pleno, Alfredo Fernández criticó duramente a la alcaldesa, Aurora Salvador, por la gestión que la misma ha hecho de este asunto dado que a juicio del portavoz, “no se cómo ha podido dormir usted tranquila durante todo este tiempo ya que le han pasado más de tres meses y dos borrascas para tomar una decisión que debería haber tomado mucho antes”.

En este sentido los concejales y concejalas de AxSí dicen tener claro que “no había ninguna excusa para no haber hecho esto antes puesto que el compromiso de la Delegación de Educación de la Junta ya sabemos que es nulo con Puerto Real”. Además, han destacado que “tampoco pueden argumentar que no ha habido dinero puesto que han tenido un remanente de tesorería de millones de euros antes de terminar el año para poder haberlo destinado al arreglo de los centros si hubiesen querido, ya que la borrasca Bernard fue el 22 de octubre”. Al hilo, durante la sesión plenaria Alfredo Fernández volvió a recordarle a la alcaldesa los supuestos acuerdos de Aurora Salvador con el PP tras la negativa de la Junta de Andalucía a arreglar los centros que “aquí tienen la muestra de que el Partido Popular no es buen compañero de viaje para sacar adelante los asuntos importantes y que preocupan a nuestra gente”.

El portavoz de AxSí advirtió finalmente a la Confluencia de Izquierdas que “no queremos ningún agradecimiento por ser los únicos en apoyar este expediente, esta es nuestra responsabilidad, pero lo que sí queremos es que Aurora Salvador tome conciencia de una vez por todas de que debe contar con nosotros para saber qué rumbo van a tomar los asuntos de ciudad, puesto que su Gobierno en minoría así se lo exige para toda la legislatura”, finalizó Alfredo Fernández.