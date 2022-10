El juego en España y su constante evolución

En esta nación, históricamente se ha mantenido una creciente predilección por las apuestas y los juegos en línea. De hecho, España se encuentra entre los primeros países de Europa con mayor predilección y predisposición a participar en juegos de azar, y de carta; para nosotros representa una forma de esparcimiento y diversión que contribuye al mantenimiento de una mente activa. Por ejemplo, el póker siempre se ha caracterizado por ser un juego de experiencia, agilidad y estrategia pura. Y hoy en día, el enorme mundo del internet te permite conectar con varios jugadores a distancia para armar una partida y proceder all in con la diversión.

“Voy a jugarme la primitiva”, es una expresión bastante popular en España, y cada día va ganando más peso en el accionar diario de los españoles. Juegos que pasan desde las máquinas tragaperras, la compra de billetes de la Once, los bingos, etc. Sin embargo, fueron los casinos online los que impulsaron la cultura del juego en este país a niveles estratosféricos y en otrora inimaginables.

Previous Ante el Bicentenario de la Defensa del Constitucionalismo en El Trocadero 1820-1823 / 2020-2023 (I)