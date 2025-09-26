El Hospital Universitario de Puerto Real, galardonado con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario

El Hospital Universitario de Puerto Real ha sido galardonado con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario por su «colaboración constante y eficaz con los centros penitenciarios».

Con motivo de la Festividad de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, se celebró una ceremonia institucional como reconocimiento a los funcionarios y profesionales que trabajan en los centros penitenciarios Puerto I, Puerto II y Puerto III.

En el evento, que tuvo lugar en el Monasterio de La Victoria de El Puerto, se hizo entrega de diversas distinciones al personal que ha destacado por su compromiso, vocación de servicio y trayectoria profesional.

En concreto el hospital puertorrealeño ha sido reconocido por su Unidad Sanitaria de Acceso Restringido; la encargada de recoger la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario fue la gerente del centro, María José Cano, quien agradeció y puso en valor al equipo de profesionales que realiza diariamente la atención sanitaria y que «trabaja con dedicación y compromiso para ofrecer una asistencia de calidad» a los internos de las instituciones penitenciarias del entorno.

FUENTE: Servicio Andaluz de Salud