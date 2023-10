El Cádiz CF presenta su proyecto para los terrenos de Delphi

El proyecto presentado por el Cádiz CF no tiene nada que ver con el presentado hace varios meses a Elena Amaya, Alcaldesa de Puerto Real, quien defendía que el Sportech City se haría cargo del CIDI, dentro de la iniciativa +Ciudad. De hecho, no hay ni rastro de esa parte.

El Cádiz CF presentó este miércoles su proyecto para Sportech City en los terrenos de Delphi, en Puerto Real. El Hotel Q Cádiz Bahía acogió el proyecto empresarial del Cádiz CF bajo el paraguas del Plan Impulso de LaLiga. Para ello, contó con la presencia del presidente de LaLiga, Javier Tebas, así como con el Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. No así con dos de los principales actores implicados en este proceso, la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz ni el Ayuntamiento de Puerto Real, este último sí que estuvo representado por su Concejal de Deportes, José Luis Rodríguez Súnico, quien no apareció en ninguna de las fotos.

