El Ayuntamiento invierte en la adquisición de nuevas papeleras dentro del Plan Extraordinario de Limpieza

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la empresa pública GEN, ha puesto en marcha un plan de reposición e instalación de nuevas papeleras que ya se está materializando en diferentes zonas del municipio.

En los últimos días se han instalado 75, dentro de un total de 195 adquiridas, la mayoría con ceniceros incorporados para evitar que las colillas terminen en el suelo.

Esta actuación, con una inversión de 44.000 euros, forma parte del Plan Extraordinario de Limpieza, que incluía la compra de mobiliario urbano para limpieza viaria. Este tipo de mobiliario, como las papeleras, es esencial para mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad, facilitando a la ciudadanía la correcta gestión de residuos y contribuyendo a la estética y funcionalidad del espacio público.

La ubicación de los nuevos elementos se ha determinado según criterios como el número de reposiciones necesarias, las zonas con mayor tránsito peatonal y el estado de deterioro de los anteriores. Principalmente, se han colocado en el centro urbano (calles De la Plaza, Sagasta, Nueva, Cruz Verde…) y en distintas plazas (Plaza de Jesús, Blas Infante, Los Descalzos, Carlos Cano…), así como en áreas periféricas del término municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha destacado que “con esta reposición damos un paso más en nuestro compromiso por una ciudad más limpia y sostenible. Las nuevas papeleras, además de ser más funcionales, incorporan ceniceros para reducir el impacto de las colillas en el suelo, que son uno de los residuos más contaminantes. Ahora pedimos la colaboración de todos y todas para que esta inversión se traduzca en un Puerto Real más cuidado y agradable para vivir”.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su estrategia para mejorar la limpieza viaria y fomentar la implicación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real