8.7 C
Puerto Real
jueves, 15 enero, 2026
spot_img
InicioLocal

El Ayuntamiento invierte en la adquisición de nuevas papeleras dentro del Plan Extraordinario de Limpieza

Redacción
By Redacción
0
28

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la empresa pública GEN, ha puesto en marcha un plan de reposición e instalación de nuevas papeleras que ya se está materializando en diferentes zonas del municipio.

En los últimos días se han instalado 75, dentro de un total de 195 adquiridas, la mayoría con ceniceros incorporados para evitar que las colillas terminen en el suelo.

Esta actuación, con una inversión de 44.000 euros, forma parte del Plan Extraordinario de Limpieza, que incluía la compra de mobiliario urbano para limpieza viaria. Este tipo de mobiliario, como las papeleras, es esencial para mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad, facilitando a la ciudadanía la correcta gestión de residuos y contribuyendo a la estética y funcionalidad del espacio público.

La ubicación de los nuevos elementos se ha determinado según criterios como el número de reposiciones necesarias, las zonas con mayor tránsito peatonal y el estado de deterioro de los anteriores. Principalmente, se han colocado en el centro urbano (calles De la Plaza, Sagasta, Nueva, Cruz Verde…) y en distintas plazas (Plaza de Jesús, Blas Infante, Los Descalzos, Carlos Cano…), así como en áreas periféricas del término municipal.

PUBLICIDAD

El concejal de Medio Ambiente, Iván Canca, ha destacado que “con esta reposición damos un paso más en nuestro compromiso por una ciudad más limpia y sostenible. Las nuevas papeleras, además de ser más funcionales, incorporan ceniceros para reducir el impacto de las colillas en el suelo, que son uno de los residuos más contaminantes. Ahora pedimos la colaboración de todos y todas para que esta inversión se traduzca en un Puerto Real más cuidado y agradable para vivir”.

Con esta medida, el Ayuntamiento refuerza su estrategia para mejorar la limpieza viaria y fomentar la implicación ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El deterioro del sendero de las Salinas de la Esperanza abre un cruce de reproches entre Ayuntamiento, Junta y PP
Artículo siguiente
El Ayuntamiento avanza en proyectos de viviendas colaborativas en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.