Colisión múltiple en la A-4 a su paso por Puerto Real sin heridos graves

Accidente múltiple en Tres Caminos.
Accidente múltiple en Tres Caminos.

Una colisión múltiple registrada en el kilómetro 6,68 de la A-4, a la altura de Puerto Real, movilizó en la tarde de este jueves a los bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz (CBPC), con efectivos de los parques de Tres Caminos y San Fernando. En el siniestro se vieron involucrados tres turismos.

Según el informe remitido por el CBPC, los cinco ocupantes de los vehículos se encontraban fuera de los coches a la llegada de los equipos de emergencia, y no presentaban atrapamientos ni lesiones aparentes. Aun así, se activó a los Servicios Sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar del accidente para prestar atención médica preventiva, en caso de ser necesaria.

Tareas de prevención y limpieza tras la colisión

Los efectivos de bomberos realizaron labores de seguridad y prevención, consistentes en la desconexión de baterías de los vehículos implicados, así como la limpieza de la calzada, con el fin de evitar nuevos accidentes provocados por restos o derrames.

En el operativo intervinieron cuatro bomberos, apoyados por dos unidades: una autobomba rural pesada (R-27) y un vehículo de rescate ligero (S-21).

El tráfico en la zona se vio afectado durante el desarrollo de las labores de intervención, aunque la situación quedó restablecida poco después sin mayores consecuencias.

Puerto Real acogerá la instalación de una boya inteligente para monitorizar la calidad del agua en La Cachucha
