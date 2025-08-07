Colisión múltiple en la A-4 a su paso por Puerto Real sin heridos graves

Una colisión múltiple registrada en el kilómetro 6,68 de la A-4, a la altura de Puerto Real, movilizó en la tarde de este jueves a los bomberos del Consorcio de la Provincia de Cádiz (CBPC), con efectivos de los parques de Tres Caminos y San Fernando. En el siniestro se vieron involucrados tres turismos.

Según el informe remitido por el CBPC, los cinco ocupantes de los vehículos se encontraban fuera de los coches a la llegada de los equipos de emergencia, y no presentaban atrapamientos ni lesiones aparentes. Aun así, se activó a los Servicios Sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar del accidente para prestar atención médica preventiva, en caso de ser necesaria.

Tareas de prevención y limpieza tras la colisión

Los efectivos de bomberos realizaron labores de seguridad y prevención, consistentes en la desconexión de baterías de los vehículos implicados, así como la limpieza de la calzada, con el fin de evitar nuevos accidentes provocados por restos o derrames.

En el operativo intervinieron cuatro bomberos, apoyados por dos unidades: una autobomba rural pesada (R-27) y un vehículo de rescate ligero (S-21).

El tráfico en la zona se vio afectado durante el desarrollo de las labores de intervención, aunque la situación quedó restablecida poco después sin mayores consecuencias.