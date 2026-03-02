13.1 C
Puerto Real
martes, 3 marzo, 2026
spot_img
InicioDeportes

Aurora Salvador y Virginia Mena reciben a la nadadora Aitana Estrada en reconocimiento a sus destacados éxitos deportivos

Redacción
By Redacción
0
1

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, recibieron en la Casa Consistorial a la nadadora Aitana Estrada, a quien felicitaron públicamente por su extraordinaria trayectoria y los resultados obtenidos en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

El encuentro sirvió para poner en valor el esfuerzo, la constancia y el ejemplo que la deportista representa para toda la ciudadanía.

Aitana Estrada ha firmado una temporada excepcional, acumulando un palmarés sobresaliente que la sitúa entre las nadadoras más destacadas del panorama paralímpico.

Resultados autonómicos – Andalucía

Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada

PUBLICIDAD

  • 18 medallas de oro.
  • 4 medallas de plata.
  • 7 medallas de bronce.

Resultados nacionales – España

Campeonato de España Absoluto por Clubes

  • 9 oros.
  • 7 platas.
  • 2 bronces.

Campeonato de España AXA Promesas Paralímpicas

  • 3 oros.
  • 8 platas.
  • 8 bronces.

Campeonato de España Universitario

  • 1 oro.
  • 3 platas.
  • 4 bronces.

Campeonato de España por Selecciones Autonómicas (representando a Andalucía)

  • 11 oros.
  • 20 platas.
  • 5 bronces.

Récords de España

  • 100m braza SB6.
  • 200m braza SB6.

Resultados internacionales destacados

Juegos Mundiales 2018

  • Subcampeona 100m braza SB6 (récord de España).
  • Subcampeona 200m estilos SM7.
  • 3ª en 50m mariposa S7.

Campeonato de Europa 2021 (Madeira)

  • 5ª en 100m braza.
  • 5ª en 200m estilos.
  • 6ª en 50m mariposa.

World Series Berlín 2022

  • 100m braza SB6 – Récord de España.
  • 400m libre S7.
  • 50m mariposa S7.
  • 50m espalda S7.

Rankings internacionales

Mundial

  • Top 13 en 100 braza.
  • Top 19 en 200 estilos.
  • Top 21 en 100 espalda.
  • Top 17 en 400 libres.

Europeo

  • Top 5 en 100 braza.
  • Top 5 en 200 estilos.
  • Top 8 en 100 espalda.
  • Top 7 en 400 libres.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que «Aitana es un orgullo para Puerto Real y un ejemplo de superación, disciplina y talento», mientras que la concejala añadió que «su trayectoria demuestra lo que puede alcanzarse con trabajo y pasión por el deporte».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
¿Otra derrota en el Trocadero?
Artículo siguiente
Vacunas de Próxima Generación: El Escudo Tecnológico contra las Pandemias del Futuro
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.