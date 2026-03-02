Aurora Salvador y Virginia Mena reciben a la nadadora Aitana Estrada en reconocimiento a sus destacados éxitos deportivos

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, recibieron en la Casa Consistorial a la nadadora Aitana Estrada, a quien felicitaron públicamente por su extraordinaria trayectoria y los resultados obtenidos en competiciones autonómicas, nacionales e internacionales.

El encuentro sirvió para poner en valor el esfuerzo, la constancia y el ejemplo que la deportista representa para toda la ciudadanía.

Aitana Estrada ha firmado una temporada excepcional, acumulando un palmarés sobresaliente que la sitúa entre las nadadoras más destacadas del panorama paralímpico.

Resultados autonómicos – Andalucía

Campeonato de Andalucía de Natación Adaptada

18 medallas de oro.

4 medallas de plata.

7 medallas de bronce.

Resultados nacionales – España

Campeonato de España Absoluto por Clubes

9 oros.

7 platas.

2 bronces.

Campeonato de España AXA Promesas Paralímpicas

3 oros.

8 platas.

8 bronces.

Campeonato de España Universitario

1 oro.

3 platas.

4 bronces.

Campeonato de España por Selecciones Autonómicas (representando a Andalucía)

11 oros.

20 platas.

5 bronces.

Récords de España

100m braza SB6.

200m braza SB6.

Resultados internacionales destacados

Juegos Mundiales 2018

Subcampeona 100m braza SB6 (récord de España).

Subcampeona 200m estilos SM7.

3ª en 50m mariposa S7.

Campeonato de Europa 2021 (Madeira)

5ª en 100m braza.

5ª en 200m estilos.

6ª en 50m mariposa.

World Series Berlín 2022

100m braza SB6 – Récord de España.

400m libre S7.

50m mariposa S7.

50m espalda S7.

Rankings internacionales

Mundial

Top 13 en 100 braza.

Top 19 en 200 estilos.

Top 21 en 100 espalda.

Top 17 en 400 libres.

Europeo

Top 5 en 100 braza.

Top 5 en 200 estilos.

Top 8 en 100 espalda.

Top 7 en 400 libres.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que «Aitana es un orgullo para Puerto Real y un ejemplo de superación, disciplina y talento», mientras que la concejala añadió que «su trayectoria demuestra lo que puede alcanzarse con trabajo y pasión por el deporte».

