Muchas eran las quinielas tras el anuncio por parte del grupo de Adelante Cádiz de una rueda de prensa. A la misma acudieron Antonio Romero, Diputado Provincial de Adelante Cádiz y miembro de Adelante Puerto Real, acompañado por otros dos ediles de la coalición de izquierdas local, Fátima Pontones y Mario García. Todos ellos anunciaron la decisión de dejar su acta como Concejales y, en el caso de Romero, también su condición de Diputado.

“Lo hemos hecho de forma conjunta porque, aunque con matices diferentes, las razones que nos llevan a ello son comunes”, ha comenzado a explicar Romero. “Ha sido una decisión meditada, la teníamos tomada desde hace un mes”, señaló, tras esperar el tiempo de las diferentes organizaciones.

El hasta miembro de Adelante Puerto Real ha aclarado que “esto no es un adiós, porque siendo un adiós de la política institucional, siguen habiendo motivos para pelear en otros espacios, en la construcción social, en venir de donde venimos y siguen siendo importantes. No es un hasta luego, voy a seguir compartiendo espacios, militancia y lucha con mis compañeros de Adelante Andalucía a nivel andaluz, provincial y local, y voy a participar en el proceso de debate abierto ‘Andalucía no se rinde’, al mismo tiempo que voy a construir en asociaciones y movimientos sociales, que, al fin y al cabo, es de donde vengo y lo que me trajo hasta aquí”.

Romero ha reconocido que su “honestidad” en la rendición de cuentas ante los medios de comunicación a veces ha sido contraproducente – “me ha faltado más picardía”, ha reconocido- pero, en cualquier caso, “desde el primer día, siempre he dicho que a mí el sillón me quema y ha llegado una situación, en que lo que mejor puedo hacer es dejar lo institucional para ser más útil en la construcción desde lo social. Para mí no tiene sentido continuar como concejal de un grupo municipal como Adelante Puerto Real, cuando no comparto la obediencia que profesa la mayoría de mi grupo a las direcciones estatales y andaluzas de Podemos e Izquierda Unida y defienden el proyecto de Unidas Podemos”. “Es totalmente respetable, pero no es lo que me hizo venir aquí. Nada tienen que ver ya desde mi punto de vista, con la organización que pusimos en pie en el año 2014 ni con el proyecto que siempre ha sido Adelante Andalucía”.

Ha recordado que su inicio en la política comenzó en 2014 con un proyecto que era “más un movimiento impugnador que un partido político como tal. Nunca nos importaron de hecho las siglas y siempre entendimos la organización como una herramienta de empoderamiento popular y de participación de la ciudadanía”. Sin embargo, “esa situación ha ido cambiando y decreciendo año tras año, y hoy en día apenas queda nada de ese espíritu, por lo que me resulta cada día más difícil identificar a quién estoy representando en la institución”.

En esta trayectoria, Romero ha identificado 2018 como el momento de la generación del espacio que denominaron Adelante Andalucía y que “a algunos de nosotros nos supuso un revulsivo y generó una nueva ilusión”. Sin embargo, “la decisión de expulsar a mis compañeras del Parlamento andaluz, decapitando cualquier muestra de pluralidad y de diferencia de opiniones, para mí ha supuesto la gota que colma el vaso en este proceso. Me parece un ataque en todo regla a la democracia, a la representatividad salida de las urnas, un ardid, una treta de partidos para conservar sus privilegios y tapar la vergüenza de pactar con quien haga falta y renunciar a lo que vinimos a ser: la verdadera alternativa al Régimen, al bipartidismo, a no ser muleta del PSOE y, menos en Andalucía”. En este sentido, Romero ha manifestado “todo mi apoyo a los diputados y diputadas expulsadas en el Parlamento” al tiempo que ha dejado claro que “voy a seguir construyendo proyecto político con ellos y con ellas y con lo que representan”.

A nivel local, ha lamentado “lo poco útil que encuentro mi participación en nuestra labor de oposición en el Ayuntamiento de Puerto Real, debido al nulo talante negociador del actual equipo de Gobierno que, con su mayoría absoluta, no sólo aplasta cualquier intento de colaboración, sino que critica, cuando no humilla, la mínima iniciativa que se proponga”. Así, ha recordado “las propuestas que le hicimos durante el confinamiento y que no han llevado a la práctica ninguna, los ruegos en esta última convocatoria de fondos europeos Next Generation, o las retiradas de puntos del orden del día con la promesa de convocatorias a mesas y reuniones que nunca se producen”.

Finalmente, ha expresado su “admiración”por “las compañeras y compañeros que se quedan, que asumen la responsabilidad de seguir defendiendo en las instituciones todo aquello por lo que dimos el paso a la política: transformar la vida de la gente. Me tendrán apoyándolos en su tarea”. También ha querido a agradecer “a toda la gente que me ha acompañado en estos años, a mis compañeros y compañeras de Puerto Real, pero también de toda la provincia con los que he podido trabajar en multitud de temas y que me han permitido conocer mucho mejor esta provincia y a su gente”.

El PSOE es un gran enemigo de la gente de abajo

Por su parte, los concejales Fátima Pontones y Mario García también han explicado los motivos de su marcha. Para Pontones, “nuestra renuncia al acta se basa en muchos motivos, pero el principal es lo poco se parece la actual situación a lo que se pretendía aquel 15 de marzo de 2011 en las plazas de todos los pueblos y ciudades. Con ese espíritu entramos en 2015 en las instituciones, en forma de candidatura ciudadana, con el enorme peso de la responsabilidad que asumíamos, pero con la ilusión de cambiar el sistema perverso de cortijos, sueldazos y pelotazos”, ha recordado.

La todavía concejala ha criticado duramente “el centralismo, personalismo y el aparato político en el que se ha convertido la esperanza de la gente humilde, currante y cansada, que el 15M dijo basta, y que ahora arrolla y aniquila a quien discrepa de este aparato”. Como ejemplo, ha descrito cómo, “los que seguimos pensando que el PSOE es un gran enemigo de la gente de abajo, que sistemáticamente ha traicionado a los trabajadores de este país, sentimos constantemente acechando sobre nosotros la espada de Damocles” o “lo que ha sucedido en Parlamento andaluz, precisamente para allanar el camino a un futuro pacto con el peor PSOE posible”.

García, ha recordado que “hace un año y medio prometimos mirar adelante y yo lo hice por mi ‘puertorrealeñismo’ y ante la brújula de la dignidad”. Sin embargo, “pasado este tiempo, nos hemos nos hemos encontrado de frente con la soberbia y el rodillo, la cerrazón y la incompetencia del equipo de Gobierno y con coordenadas distintas de las organizaciones a nivel estatal”. Ambos han mostrado su ilusión por “recuperar las bases, la calle, la gente, reorganizarnos desde abajo que es desde donde se consiguieron los verdaderos logros, y recuperar el entusiasmo”.

Mª Isabel González, Roberto Bernal y Mª Dolores Rodríguez, próximas propuestas a concejales

Con la renuncia de Romero, Pontones y García, ahora los sillones de concejales de Adelante Puerto Real tendrán la propuesta de Mª Isabel González y Mª Dolores Rodríguez, ambas de Podemos Puerto Real, así como Roberto Bernal, por parte de Izquierda Unida. Ellos son los siguientes en la lista propuesta de concejales presentadas a las Elecciones Municipales de 2019. Con ello, IU recuperaría el Concejal que perdió tras la marcha de Ana Vinelli por su incompatibilidad.

Alejandro Gutiérrez, será el nuevo diputado provincial

Precisamente la dimisión de Pontones como concejala, siguiente en la lista del grupo provincial de Adelante Cádiz, va a suponer que el portavoz municipal de Adelante El Puerto, Alejandro Gutiérrez, sea el sustituto de Romero en su calidad de diputado provincial.

Participando en 'Andalucía no se rinde' La anunciada marcha de Romero coincide pocos días después con la presentación en Cádiz de Andalucía No se Rinde. Representantes de las organizaciones que forman Adelante Andalucía, como son Anticapitalistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, además de Defender Andalucía presentaron el proceso de debate que bajo la denominación ‘Andalucía No Se Rinde’ que arrancó en la provincia con la celebración de asambleas comarcales y telemáticas para la construcción de un proyecto soberanista, ecosocialista, feminista y de obediencia andaluza. “Es un proceso de debate, no es un partido político. No voy a abandonarlo. ¿Va a ser mi única militancia? Seguramente no, en Puerto Real hay muchos proyectos ilusionantes por hacer. Se inicia un proceso muy bonito que espero que tenga un largo recorrido”, señaló Romero al referirse a esta, como se ha denominado, proceso de debate. El ex Alcalde también fue preguntado por si su marcha tenía que con la corriente iniciada por Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) y José María González (Adelante Cádiz) de la disciplina de partido de Unidas Podemos en Madrid así como de Adelante en Andalucía. “Una cosa que viene de muy lejos y lo que ha pasado con Unidas Podemos es algo que respetamos pero no es lo que nos hizo venir hasta aquí. Lo que ha pasado a raíz de la expulsión de nuestros compañeros parlamentarios ha sido una vuelta de tuerca más a una organización donde decíamos que íbamos a ser plurales. Por parte de estos compañeros y de otras organizaciones esto está generando un espacio nuevo. ¿Tiene que ver con lo que está pasando con Unidas Podemos? Pues tiene que ver hasta que los que vienen lo hacen de Unidas Podemos, pero lo haríamos mal si vemos que una consecuencia lleva a la otra”, expresó. Romero fue uno de los primeros presentes en las reuniones y asambleas que dieron como origen a Podemos en Puerto Real, y ahora se prevé que se una a otro nuevo procesos como el de “Andalucía no se rinde”, en un camino parecido pero donde va con la mochila cargada de experiencias y también de conocimiento. “Nos hicieron creer que estábamos en el momento del asalto al cielo. Hay que construir mucho más lentamente. ¿Tiene que ver algo con aquello? Aquello fue una experiencia única e irrepetible. Hoy tenemos que hacer las cosas más pausadas y lo que no debemos hacer, en mi opinión es volver a cometer los mismos errores. Las organizaciones en las que hemos participado han pecado de hiperliderazgos, de personas que, desde su posición han tomado decisiones y sin construir unas bases por abajo que se asienten. Ese es el pecado que hemos cometido una y otra vez”, finalizó.

