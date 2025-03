Antonio Muro y Canalejas, perdón

Una de las mayores satisfacciones que debe tener un pueblo es el orgullo de tener como vecinos a personas emblemáticas.Debe ser una gran satisfacción ensalzar sus figuras como se merecen. Puerto Real tiene muchos y muy buenos.

En 2025, hará 120 años del nacimiento de Canalejas de Puerto Real, noticia que nuestra alcaldesa anunció en Fitur, pero que, marcando el modus operandi de su gobierno, no anunció ninguna actividad programa para celebrar dicha efeméride. Esta fecha hubiera sido ideal para involucrar a muchas personas y colectivos, como por ejemplo: las academias flamencas, historiadores, cantaores, guitarristas y bailaores locales, en aras de conseguir organizar una programación compuesta por diferentes eventos desarrollos a lo largo del año y poder conmemorar con brillantez dicha efeméride. Pero no, de nuevo, Puerto Real perderá una oportunidad magnífica para poder conjugar la Cultura, la Historia, el Arte y el Flamenco. Es más, en las antítesis de esta situación, la peña flamenca que lleva el nombre del cantaor puertorrealeño, de la mano de su presidente, utilizó la oportunidad que le otorgaron en el inicio del curso del Ateneo literario (donde la peña fue reconocida por el Ateneo como una entidad cultural en la villa) para solicitar mejoras en las instalaciones en las que se encuentra la entidad.

Al igual que ocurrió con Antonio Muro, aunque no nació en la villa, pero sí fue una personalidad en nuestro pueblo (nacido en 1904, por lo que el año pasado se cumplieron 120 años de su nacimiento) el ayuntamiento de Puerto Real no organizó nada. Es más, en este año pasado, tal efeméride, creo que ni se ha mencionado por parte de la concejala de cultura de nuestra localidad. Otra oportunidad perdida para fomentar la lectura, la historia o la cultura.

Qué buena ocasión hubiese tenido Puerto Real para presentar en Fitur tanto en 2024 como en 2025 unas rutas, donde se hubiera llevado una programación consensuada entre los artistas locales y el ayuntamiento, consiguiendo crear un ambiente festivo y cultural que nos hubiera puesto en el mapa provincial, regional o incluso nacional.

Pero no, una vez más, el olvido, la falta de organización o lo que es peor, el desconocimiento más absoluto vuelven a jugarle una mala pasada al equipo de gobierno.

En definitiva, estimadas personalidades allá donde estéis, mil perdones. Esperemos que no vuelva a ocurrir y que los dirigentes venideros tengan una mayor preocupación por nuestro pueblo (los actuales sabemos que no), y puedan utilizar estas fechas como vías para dotar al municipio de unas celebraciones que sirvan de atractivo cultural, social y artístico para nuestro municipio. En 4-5 años son los 125 años de los natalicios de ambos. Ojalá esta nota sirva para que se coja por bandera tales efemérides y se desarrollen actividades que den categoría social, artística y cultural a nuestra villa.