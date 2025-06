Andalucía Por Sí valora «positivamente» la Feria de Puerto Real «gracias al esfuerzo colectivo»

AxSí Puerto Real ha querido realizar un «balance positivo» en términos generales de la edición 2025 de la Feria de la localidad.

Según el portavoz de la formación, Alfredo Fernández, «hay que destacar sin duda la buena acogida del público, el ambiente festivo; y sin lugar a dudas el esfuerzo que se ha visto por parte del equipo técnico de la Delegación de Fiestas, pese a los problemas que están afectando a todo el personal municipal. Por eso es justo felicitar el trabajo realizado por parte de la concejala de Fiestas y de la alcaldesa como máxima responsable del evento».

«No obstante, también se han querido dejar algunos asuntos que puedan resultar mejoras significativas para próximas ediciones. Uno de ellos, y destacado como el más importante, es que este evento se planifique con mayor antelación manteniendo un diálogo directo con caseteros y feriantes, que han mostrado a los concejales de AxSí cierto malestar previamente a la celebración de la Feria, algo que es solucionable si existe voluntad política para ello», comenta Fernández.

En Andalucía Por Sí, agradecen la «implicación de las academias de baile que salvaron el miércoles de Feria dando lo mejor de sí mismas una vez más, pero seguimos convencidos que el Gobierno Municipal debe ser valiente y liderar la organización del Certamen de Damas y Caballeros, de la mano de la asociación. Estamos convencidos de que es la única forma de seguir impulsando el acto y que Puerto Real garantice la continuidad del mismo».

De igual manera, desde el grupo Andalucista han querido agradecer a la ciudadanía la respuesta a la convocatoria «ya que hacerlo coincidir con el Rocío ha sido cuanto menos arriesgado». En esa misma línea argumentan que la novedad en el espectáculo del final de la Feria «es una alternativa positiva e inclusiva, pero que hay que seguir trabajando en buscar algo más llamativo y original sin que suponga un coste excesivo, y dar carpetazo al espectáculo pirotécnico por los perjuicios que genera».

Para el portavoz andalucista la «preocupación» de su grupo ha estado «en la ausencia de la Policía Local durante la celebración de la fiesta. Una circunstancia que no podemos dejar atrás puesto que es una problemática que sin duda merma los efectivos presentes para la respuesta adecuada a una emergencia, cómo pudo ser la del incendio en la Dehesa de las Yeguas. Aún así gracias a que no tenemos una feria con una alta incidencia y al esfuerzo realizado por parte del Cuerpo Nacional de Policía y a los numerosos apoyos de Protección Civil, se pudo enmendar la situación. No obstante esto puede resolverse con diálogo, y es de vital importancia para garantizar en todos los eventos la seguridad de las personas».

Para finalizar, Alfredo Fernández ha planteado que «con esfuerzo colectivo y compromiso institucional se podrá ofrecer un resultado positivo y que cada año pueda mejorarse siempre y cuando desde el equipo de gobierno se tenga interés y previsión de trabajar por poner nuestra Feria en el lugar que se merece».

FUENTE: AxSí Puerto Real