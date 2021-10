Verdes EQUO insiste en la falta de proyecto de movilidad para Puerto Real

Desde VERDES EQUO ofrecen al actual gobierno su experiencia y conocimientos en esta temática de cara a futuras convocatorias. “Tenemos la mano tendida si quieren nuestra colaboración, pero si no nos dan la oportunidad de participar poco podemos hacer. Hemos superado sobradamente la mitad del mandato y aún no se se ha convocado la mesa de movilidad”, finalizan.

“Resulta chocante que el actual gobierno no pare de repetir como un mantra que se están anticipando a los acontecimientos y que tienen proyecto de ciudad, cuando en el plano de la movilidad sostenible están demostrando que la situación es más bien la contraria. Aprobaron recientemente un Plan de Movilidad de hace 10 años y que se revisó en la pasada legislatura, pero en el presente mandato no habían hecho nada al respecto y la convocatoria del Ministerio les ha pillado con el pie cambiado. Al final han optado por reformar una calle y por adecuar unos tramos de carril-bici que debieron hacerse hace dos años pero el actual gobierno paró. Se podrían haber planteado otras medidas para hacer la movilidad de nuestro municipio más sostenible pero este gobierno no tiene conocimientos ni modelo al respecto”, insisten.

Desde el partido Verde aseguran que “aunque la reforma de la avenida pueda ser necesaria, el objetivo de esta convocatoria era fomentar la movilidad sostenible. Si realmente se hubiera querido aumentar el uso de la bici en la ciudad se debería haber optado por contratar el diseño de una red integral de carriles-bici para el municipio y abordar a través de urbanismo táctico los mayores tramos posibles. Crear tramos aislados sin tener una visión de conjunto se ha demostrado ser poco eficaz. Sirva de ejemplo que entre la estación y la avenida de la Constitución hay un tramo sin carril-bici que no se ha abordado. Y se trata de un tramo fundamental pues conecta la estación con puntos importantes de la ciudad como el Complejo Municipal de Piscinas o Las Canteras. Así de limitada es la visión sobre transporte ciclista del gobierno municipal. Se gastan un dineral en un carril-bici y lo dejan desconectado del centro. No hay proyecto de movilidad. Van a salto de mata”.

Previous La Junta de Andalucía amplía el período de alto riesgo de incendios forestales hasta el 31 de octubre