Vadillo apunta al Espanyol

El Celta parece que no cuenta con el puertorrealeño, por lo que, si continúa jugando como hasta ahora, el Espanyol podría contar con este futbolista de cara al futuro y hacerse con sus servicios de manera definitiva.

Mientras avanza la temporada, Álvaro Vadillo sigue centrado en ganarse los minutos y ayudar en todo lo posible en el Real Club Deportivo Espanyol, equipo en el que se encuentra cedido. Pero, sigue siendo jugador de un Celta de Vigo en el que sus opciones cada vez parecen menores y, por lo tanto, todo indica a que el próximo verano ambas entidades se sentarán a formalizar un acuerdo que permita al club perico comprar sus derechos.

Vadillo llega cedido directamente tras la adquisición del Celta el pasado mercado de verano, con el claro objetivo de ayudar en todo lo posible a Vicente Moreno, aportando experiencia y saber estar en los momentos complicados de la temporada para los blanquiazules. Y así lo está siendo siempre que ha podido jugar, ya que alguna lesión le ha tenido fuera de los terrenos de juego más tiempo del que le gustaría al puertorrealeño.

En busca del ascenso a Primera División

Claramente el objetivo de la temporada para el Espanyol es el del ascenso y a poder ser consiguiendo una de esas dos primeras posiciones que permiten subir de manera directa, sin tener que jugar los playoffs de la categoría. Y ahí se encuentran, en una carrera con tres candidatos y solo dos plazas, junto con el Almería y el Mallorca.

Por eso, precisamente el cuadro barcelonés es uno de los que mejor plantilla tiene en LaLiga SmartBank, con jugadores muy determinantes y que, por supuesto tendrían hueco en muchos de los equipos que componen LaLiga Santander este curso, un proyecto que no puede quedarse en Segunda División, por lo tanto.

Este hecho habla muy bien del equipo y sus posibilidades de ascender, pero a su vez demuestra la gran competencia con la que se encuentra Vadillo a la hora de sumar minutos. Por eso, al gaditano no se le considera titular, aunque sí un buen revulsivo que puede aportar experiencia, orden táctico y desborde en los minutos finales de cada encuentro, un papel en el que Álvaro se siente cómodo y ya ha desempeñado en anteriores ocasiones, sin ir más lejos, en el Granada con el que también ascendió a Primera.

Precisamente, que el Espanyol logre subir parece que es uno de los hechos que han de ocurrir para que el equipo blanquiazul se quede con los derechos del futbolista puertorrealeño, un objetivo para el que sin duda, si se hace caso de las apuestas deportivas, que le ven favorito prácticamente en cada jornada de LaLiga SmartBank, parece que se acabará cumpliendo para el cuadro catalán.

Clave el papel del Celta

Aunque, no hay duda de que los más relevante en el futuro de Vadillo es lo que diga el Celta. Los vigueses no parece que quieran contar con el extremo, y si no es al Espanyol, intentarán venderlo al mejor postor en verano para hacer algo de caja o al menos quitarse su sueldo. Pero, dependerá en gran parte de sus posibilidades para reforzarse el hecho de que finalmente Eduardo Coudet le dé una oportunidad o no a un futbolista que no ha tenido la oportunidad de probar todavía.

Es decir, mientras que el Espanyol logre ascender, parece que todos los caminos llevarían al entendimiento entre los dos clubs y el jugador para que Vadillo pasara a ser de manera oficial futbolista de los catalanes, pero dependerá del Celta, Coudet y ese ascenso el que haya o no un cambio de guion en el desenlace de esta película.

