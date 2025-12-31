V. Fernández (PP): «Aurora Salvador, una alcaldesa que da pena»

El portavoz municipal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha lamentado con firmeza el aplazamiento de la reprobación política de la alcaldesa Aurora Salvador, decidido en el último Pleno municipal con la abstención del PSOE y AxSí, lo que —a su juicio— supone “quitarle tiempo, soluciones y oportunidades a la ciudadanía de Puerto Real”.

“Postergar una reprobación política un mes es quitarle tiempo a los vecinos. Cada mes que se retrasa una decisión necesaria es un mes perdido para nuestro municipio”, afirmó Fernández.

El portavoz popular subrayó que Puerto Real no sufre únicamente un mal gobierno, sino que atraviesa “una ausencia total de gobierno, un Ayuntamiento sin rumbo, sin gestión y sin capacidad para dar respuesta a los problemas reales de la ciudad”.

Durante el Pleno, Fernández tuvo que explicar que la iniciativa presentada no era una moción de censura, sino una reprobación política plenamente justificada por la situación de desgobierno. Los portavoces municipales reconocieron la veracidad del diagnóstico expuesto, admitiendo que la situación descrita por el PP “es real y compartida”. Sin embargo —denunció—, pese a reconocer el deterioro institucional, decidieron aplazar la decisión un mes más.

“Cada día que pasa sin asumir responsabilidades políticas es tiempo que se le quita a nuestros vecinos y vecinas. Puerto Real no puede seguir paralizada por la incapacidad de su alcaldesa”, afirmó.

Fernández calificó además como gravísima la ausencia de varios concejales durante el Pleno, señalando que constituye “una falta de respeto institucional hacia la ciudad y hacia la ciudadanía”, especialmente en un momento político tan delicado.

El portavoz popular denunció que la alcaldesa reaccionó con soberbia, sin autocrítica, reprochando al portavoz socialista su intervención, pero evitando asumir responsabilidades. Lejos de mostrar voluntad de rectificación —criticó—, prefirió desviar el debate hacia ataques a la Junta de Andalucía, recurriendo, según Fernández, a “manipulación de la verdad, insultos velados y menosprecio institucional”.

Asimismo, recordó que la prolongación del Pleno y el intento de forzar la aprobación de un punto con reparo de Intervención evidencian “una forma de gobernar improvisada, sin garantías y al margen del rigor administrativo”.

“Aurora Salvador está sola, políticamente aislada y cada vez más cuestionada, incluso dentro de su propio equipo. Tres concejales de su gobierno ni siquiera acudieron al Pleno. Ese dato retrata el estado real del gobierno municipal”, señaló.

Fernández afirmó que su obligación como portavoz del Grupo Popular es “situar en el centro del debate los verdaderos problemas de Puerto Real, defender el interés general y exigir responsabilidad política”.

“Puerto Real necesita decisiones, respuestas y un gobierno que gobierne. Retrasar las soluciones es seguir perdiendo tiempo, servicios públicos y futuro. La ciudad no puede permitirse más parálisis”, concluyó.