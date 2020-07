José Antonio Feria nos escribe un artículo para nuestra sección de “Tu Opinión”. Si queréis hacer como él, podéis escribirnos, con vuestros datos, a redaccion@puertorealhoy.es.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Es lo que pienso yo a raíz de algunos detalles que, durante estos meses, han ocurrido, y más concretamente con la caída de árboles en sitios concretos.

En el Patio del Pozo, un árbol de grandes dimensiones, y sin venir a cuenta, se desplomó. Buena suerte que no cogió a nadie en el banco, y así estuvo caído varias semanas hasta que unos “ciudadanos” le prendieron fuego gracias a la ineptitud del Ayuntamiento que les preparó todo para que dichos ciudadanos lo quemaran (lo denuncié en un Pleno).

En el Patio Negro (donde se celebran en la Feria la demostración de doma de caballos) hace meses se cayó un árbol que, aparentemente, estaba sano. Ese árbol se quedó tirado en el suelo hasta que, creo yo pues no los vi, personal de GEN los cortó. Eso sí, dejando algunos trozos que sirvieron para que algunos desaprensivos lo quemaran, yo tuve que llamar a la Policía Local.

Y hace pocas fechas, y en el Patio Negro y casi a la entrada, otro árbol se partió sin venir a cuento, visualizado para ver si es que pudiera estar enfermo o lo ha tirado el levante caso raro, dado su posición, o que pudiera haber ocurrido que algunos “ciudadanos” debido a los micro botellones que se celebran últimamente en ese patio lo hubieran partido. Cosa rara, pero cosas más raras hemos visto en Puerto Real, visualmente se veía que exteriormente estaba bien ahora internamente no lo sé (foto).

Sé que por tres árboles que yo he visionado no es para alarmarse (estoy seguro que dentro de Las Canteras habrá más) pero sí es para preocuparse pues no son casualidades. Yo que realizo mis paseos matutinos desde hace varios años no he visto tantas coincidencias juntas. Por eso pregunto, no sé si la Junta ha realizado alguna vez un estudio general de la salud de Las Canteras, ni tampoco sé si el Ayuntamiento de esta Real Villa lo ha realizado también, pero creo que es hora de que alguien sea el que sea realice ese estudio para que los ciudadanos podamos estar tranquilos en relación a la SALUD DE LAS CANTERAS, porque en la caída de los arboles descritos no ha pasado nada, pero puede pasar. Porque puede suceder que Las Canteras se esté muriendo interiormente (cosa que le alegraría a los constructores de pisos) y nadie se da cuenta.

Pero por favor que no hagan como hace poco tiempo la Junta realizó una poda en diversos lugares de Las Canteras que fue parada a raíz de diversas denuncias, y últimamente la Junta ha realizado diversas labores de desbroce de chichi nabo que solo es para cubrir el expediente.

Desde este medio RUEGO A LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y AUTONÓMICA QUE REALICEN UN ESTUDIO DE SALUD DE LAS CANTERAS (porque creo que nunca se ha realizado). Algunos hablan y defienden Las Canteras de BOQUITA, LOS CIUDADANOS HACEMOS LO QUE PODEMOS, denunciando actuaciones incorrectas pero la verdad que lo que tienen que cuidar más que los ciudadanos LAS CANTERAS SON LAS ADMINISTRACIONES QUE COBRAN DE NUESTROS IMPUESTOS.

Gracias.

JOSÉ ANTONIO FERIA HERNÁNDEZ

PUBLICIDAD