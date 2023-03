Este artículo, con el título “Sobre la interacción de los medios marítimo y terrestre y su papel en la economía de la Bahía de Cádiz en época romana altoimperial. Algunas notas”, fue recogido originalmente en las Actas de las VI Jornadas de Historia de Puerto Real. Cádiz, 1999, pp. 23-39; se publica ahora, en “Puerto Real Hoy”, fraccionado en dos entregas, de las que ésta es la primera.

La navegabilidad de las tierras de la Bahía en las Fuentes

Hemos individualizado el ámbito geográfico de la Bahía de Cádiz considerándolo una unidad en sí mismo porque en él se materializa de forma ejemplar uno de los tipos de navegación señalados por los autores antiguos: la navegación interior por esteros, canales, caños y ríos de la Bahía (1), complemento esencial de la navegación marítima. En efecto, si algunas fuentes como Avieno, Mela o Plinio pasan “de puntillas” sobre este particular (2), gracias a los datos proporcionados por Estrabón (cuyas precisiones acerca del uso de los canales y esteros de la marisma gaditana para la navegación se están viendo confirmadas por los recientes hallazgos arqueológicos de la zona) conocemos mejor el lugar.

Estrabón dedica un pasaje completo de su Geografía (3) a la descripción de los esteros de la Bahía de Cádiz; allí se detallan las condiciones de navegabilidad de los caños que penetraban en la tierra firme desde el mar y posibilitaban la navegación entre la costa y el interior de las tierras para barcos de distintos tamaños (4), con mayores ventajas que en los propios cursos fluviales, ya que no habían de remontarse desniveles, ni la corriente descendente de los ríos, y se contaba con el empuje de las mareas (5); se disponía de este modo de verdaderos canales interiores que comunicaban con facilidad las tierras del inmediato interior entre sí y con la orilla del mar. De esta red de caños y canales se aprovecharían los naturales de la región (6) a la hora de establecer sus núcleos poblacionales (7). Igualmente habrían de servirse de estas vías acuáticas las instalaciones de puertos como el “Gaditanum” mencionado por Pomponio Mela (8), el cual habría sido construido por Balbo el Menor en la tierra firme frente a las islas gaditanas (9); de la vinculación entre los esteros y la navegación marítima dejan constancia las fuentes: estas instalaciones (el arsenal y puerto de Balbo) y no otras habrían sido las apremiadas por César en la Bahía gaditana para la construcción de varias naves (10).

El papel que las fuentes confieren a los esteros de la Bahía queda así demostrado: su vinculación con los asentamientos humanos, su utilidad como vías navegables de comunicación y para la construcción naval, actividad ésta que, recordemos, era según Estrabón una de las principales industrias de la región turdetana (11), se manifiestan como realidades conocidas por los autores de la Antigüedad, de modo que no constituyen el fruto de ninguna conjetura.

Habremos de tener en cuenta la evolución del paisaje en la Bahía de Cádiz para entender la realidad del medio. La acción colmatadora del río Baetis, combinada con la del Guadalete habría rellenado el Lacus Ligustinus de las fuentes (12), y la desembocadura del Guadalquivir se transformaría enormemente en tiempos históricos (13), de modo que la red de esteros y canales habría sido mucho mayor en la Antigüedad de lo que aún hoy sigue siendo (14). Esta mayor influencia y extensión del medio acuático en la región explicaría el papel de los caños como vías de comunicación utilizadas en conexión con la navegación de cabotaje en la Antigüedad (15). Pero los “caños” mencionados por las fuentes no debían ser sólo esos esteros que deja (y dejaría también entonces) la marea al descubierto al retirarse tras la pleamar, sino que hemos de contar igualmente con varias corrientes de agua, algunos de ellos verdaderos brazos de mar (ya señalados en algún caso como tales por los autores antiguos), las cuales, a modo de ríos “a la inversa” (puesto que su fluir depende de la acción del Océano, marchando desde éste hacia el interior de las tierras), penetran en tierra firme originando ese paisaje tan particular (de interacción entre los medios terrestre y marítimo) descrito por las fuentes clásicas (16).

En este sentido cabe citar los principales cursos de esta naturaleza en el interior de la Bahía, como son el río San Pedro (antiguo cauce del Guadalete), en término de Puerto Real (y que separa las tierras de esta población del vecino Pto. de Sta. María) (17), el caño de Sancti Petri que discurre entre las localidades de San Fernando y Chiclana, y que ya fuera mencionado e individualizado por Mela (a quien, como natural del moderno Campo de Gibraltar podemos presumir un conocimiento directo de la región) como el brazo de mar que separaba la isla mayor gaditana del Continente (18), el caño Zurraque (prolongación del arroyo homónimo que también fluye por tierra portorrealeña y va a dar a las marismas y salinas del sur de dicho término), el caño de la Carraca atraviesa el saco interior de la Bahía (permitiendo el acceso de los barcos de la Marina al arsenal de la Carraca, entre los que destaca el buque-escuela de la Armada, el bergantín-goleta “Juan Sebastián de Elcano”, con base en el arsenal) y comunica este saco sur de la Bahía con el caño de Sancti Petri (y a través de este último, con mar abierto). Otros caños menores de similar naturaleza que los anteriores son los de Bártivas, (que conecta el río Iro con el caño de Sancti Petri), el de Talanquera y los de La Merced y del Rosario (a la altura de la pedanía del Barrio de Jarana, en término municipal de Puerto Real); finalmente podemos señalar otros dos caños, el del Trocadero, que conecta la boca del saco Sur de la Bahía con Puerto Real, al oeste de la isla del mismo nombre, constituyendo el segundo gran canal navegable de vertebración del saco de la Bahía, junto con el caño de la Carraca (pero con mucha menor entidad que éste, ya que sólo resulta navegable para pequeñas barcas de no más de 4-7 m. de eslora y 1-2 m. de calado); el siguiente y último canal a mencionar es el río Arillo, que conecta el interior de la Bahía con el Atlántico (como el caño de Sancti Petri), pero por el O. de San Fernando (19).

La Economía de los caños y esteros

Si el rol económico como vías de comunicación de los canales y esteros fue señalado en su día por las fuentes antiguas, las investigaciones y hallazgos recientes tienden a confirmar este papel. Ya en la década de los cincuenta del presente siglo César Pemán señalaba la relación existente entre los hornos cerámicos de la Bahía gaditana y los cursos acuáticos interiores de dicho marco geográfico, de modo que los establecimientos alfareros quedaran al alcance de la navegación (20). Esta accesibilidad a los alfares por medio de vías acuáticas resulta muy importante de cara al trajín de las ánforas, envases que encontraban en el medio acuático el ideal para su transporte, como reconocen no pocos investigadores (21).

En concreto en el ámbito de la Bahía de Cádiz no son pocos los establecimientos alfareros que se encuentran en directa relación con unas u otras vías acuáticas interiores (bien ríos y arroyos, bien caños y esteros propiamente dichos). En término del Puerto de Santa María contamos con yacimientos como el de la calle Javier de Burgos (una escombrera de taller en el propio casco urbano que cuenta con ánforas Mañá C2, Dressel 1 y Beltrán III de producción propia), datado entre los siglos II a.C. y I d.C. y relacionado directamente con el curso del Guadalete; otro a señalar es el de “La China” (en la playa de Puerto Sherry, vinculado con la desembocadura del Guadalete), donde se han hallado producciones como Dressel 1A, Beltrán V, Beltrán IIA, Beltrán IB y cuya actividad se sitúa en el tránsito de la Era; cabe igualmente mencionar el del Cerro de las Cabezas, cuyo emplazamiento responde a las premisas señaladas por César Pemán de altura y proximidad a los esteros y que se encuentra relacionado con las marismas del Guadalete, como también es el caso del “Palomar-Puerto Nuevo” (estableciéndose la actividad del primer yacimiento en los dos primeros siglos de la Era y la del segundo en el tránsito de la misma); mientras estos puntos citados se localizan junto a algún curso de agua, otros yacimientos de similares características y ronología se relacionan con el cauce del Guadalete a través de caminos terrestres, encontrándose de este modo otro ejemplo claro de combinación entre las vías de esta naturaleza y las acuáticas. Cabe mencionar igualmente -ya en el moderno término de Jerez de la Frontera- el yacimiento que ostenta el significativo nombre de “El Tesorillo”, situado en una paleoensenada del río Guadalete, taller en el que se producirían ánforas Beltrán IA, IB, IC, IIB y Beltrán IIA (ss. I-II d.C.) (22).

En término de Puerto Real las últimas investigaciones realizadas han conducido a la identificación progresiva de un número creciente de establecimientos de fabricación de envases cerámicos, lo que ha llevado a algunos autores a considerar la campiña portorrealeña como un centro “de producción masiva” de ánforas (23). Buena parte de dichos establecimientos (ligados o no a fundi) están en conexión con algún medio acuático, bien el mar directamente (caso del alfar de El Gallinero), bien algún curso fluvial, bien las marismas, esteros y caños de la Bahía. Entre los estudiosos que señalan el papel de la red de caños de la Bahía de Cádiz destacan G. Chic y M. Lazarich, quienes, por separado, han defendido la importancia de dichos esteros y canales de cara a la organización de la producción agrícola de las tierras de la Bahía (24). Sería interesante observar la disposición de las producciones anfóricas en los distintos establecimientos de la zona de cara a entender las posibilidades de especialización de la misma (en la producción de unos determinados objetos de comercio); es cierto que no podemos prentender una especialización absoluta dentro de cada alfar, de modo que se produjeran exclusivamente contenedores destinados a un tipo de producto u otro (más cuando conocemos la ambivalencia de dichos contenedores), y no es menos cierto que mientras la dedicación en exclusiva de algunos recipientes a un tipo de elemento (como las Dressel 20 y el aceite) es considerada casi axiomática, la vinculación entre determinados tipos anfóricos y diversas producciones no puede ser considerada categóricamente (caso de las tradicionales Dressel 7/11 y su relación con las salazones, el vino y sus derivados); en este sentido, y de acuerdo con Chic y Marín y Prieto, es significativa la vinculación de las tierras del Norte y el Noreste de la Bahía (especialmente la campiña de Jerez) con las producciones vinarias (el interior), mientras los establecimientos de primera línea de costa (Puerto de Santa María, Puerto Real y San Fernando) así como aquéllos directamente relacionados con el litoral a través de los caños y esteros (los del Sur de la Bahía, en buena medida) aparecerían más relacionados con la producción de conservas de pescado salado y sus derivados (las tan renombradas salsas y salazones, comprendidas bajo la denominación genérica de garum).

No se trata de afirmar categóricamente lo que aparece sólo como una hipótesis: la posible especialización de la producción por sectores en la Bahía de Cádiz, pero sí podemos considerar las posibilidades (para tal especialización) que las condiciones físicas de las tierras y el mar de la Bahía (y el viento de Levante) ofrecen (25); en este sentido, podríamos coincidir con las afirmaciones de E. García Vargas sobre la diversificación de las producciones en el marco de la Bahía a partir del siglo III d.C., coincidiendo con la contracción del número de instalaciones industriales (alfares) en la misma (fenómeno que marcharía parejo al de las relaciones y vinculación de las figlinae respecto a las villae rusticae) (26). Al mismo tiempo no podemos olvidar cómo la tradición industrial y comercial de la zona (contando con las potencialidades de la Bahía como “almadraba natural”, en la que entrarían los atunes por la “boca” de la misma para atravesarla y salir por el caño de Sancti Petri en su camino hacia el Mediterráneo -y viceversa- tal y como describe García Vargas) se relaciona con la salazón (lo que explicaría el predominio inicial de esta actividad), mientras la presencia directa de romanos y latinos y la introducción de la región en los modos económicos romanos y en los circuitos comerciales y productivos del estado imperial serán factores decisivos de cara a la implantación del cultivo de vid y olivo en esta región con vistas no sólo al autoabastecimiento de la misma, sino (como demostrarán los contenedores destinados a estas producciones fabricados en los talleres locales) a su comercialización en el Imperio (27).

Continuando con la relación entre los yacimientos romanos del término de Puerto Real y las vías navegables de la zona (puertas del mar en tierra firme) , hemos de señalar que no pocas de estas instalaciones contaban para su servicio con el auxilio de caños, canales y arroyos que si bien hoy aparecen harto menguados bien pudieran haber sostenido una navegación mediante medios sutiles por su superficie (28). En este sentido, los hornos de la zona de Villanueva podrían haberse servido del caño de la Merced, que discurre por sus inmediaciones y desemboca finalmente en el espejo de la Bahía a través de las marismas actuales, cuya extensión habremos de imaginar menor en la Antigüedad que en el presente, habiéndose formado sobre terrenos semiemergidos.

Otros establecimientos, como los de Puente Melchor, podrían comunicarse directamente con las aguas de la Bahía (de forma inmediata, o bien mediante esteros como los que aún hoy se sitúan entre su emplazamiento y la línea de acción marítima); igualmente en la línea de costa se encontrarían las instalaciones de la Fábrica de Lavalle y El Gallinero (ambas en el casco urbano moderno de Puerto Real) (29). El Olivar de los Valencianos daría salida a sus producciones bien por el interior de la Bahía, bien por las superficies entonces húmedas y hoy ocupadas por las marismas de Cetina y las Aletas, que comunicarían este establecimiento con el cauce del río San Pedro, si bien la distancia entre Los Valencianos y las marismas citadas superaría el kilómetro, por lo que hemos de pensar en el empleo de una combinación de vías terrestres y acuáticas.

De igual modo habrían de relacionarse con la costa las instalaciones de Torrealta, relativamente alejadas del litoral pero conectadas con éste merced a la red de canales de la Bahía y a las vías que las comunicaban con el yacimiento de Puente Melchor, respecto al cual L. Lagóstena contempla relaciones de dependencia por parte de Torrealta (30); situado -como el Olivar de los Valencianos, pero varios Km. al N.E. de éste- en el borde de las marismas, el yacimiento de la Zarza se encontraría comunicado con las aguas de la Bahía gaditana a través del curso del homónimo arroyo de la Zarza, pudiendo constituir la salida natural de yacimientos de la zona como Santo Domingo, Las Castellanas o Friíllas (además de la misma Zarza) (31). Otro enclave cercano (dos Km. al Sur y 1’5 Km. al N.-N.O.) a la costa, pero no directamente relacionado con ésta es el de la Cantera de Lavalle, como sucede con el de la Casa de la Tinaja (a un Km. al S.E. del anterior). Con el auxilio de un curso de agua (el arroyo de Zurraque, que da al mar por el caño del mismo nombre), el Cerro de los Caracoles se comunicaría con la Bahía, como sucedería con el yacimiento de Malas Noches.

En la cuña que formaba el territorio emergido de Puerto Real en la Antigüedad podemos observar dos tipos de yacimientos: los del interior, activos en el tránsito de la Era y conectados con las aguas de la Bahía a través del uso combinado de las vías terrestres y algunas vías acuáticas navegables (arroyos y caños) -y que aún hoy se encuentran en buena medida en las proximidades de marismas y/o esteros costeros- y los emplazados en la línea costera; E.García defiende la hipótesis de la progresiva “racionalización” en la disposición geográfica de los alfares anfóricos de la Bahía: de este modo, las instalaciones interiores serían superadas cronológicamente por las emplazadas en el litoral (mejor adaptadas para las comunicaciones marítimas) (32). Es posible ver en ello un resultado de la evolución del paisaje, junto a los efectos de una hipotética “jerarquización” de las fincas rurales de la Bahía, de modo que el envasado de las producciones de la comarca dejara de efectuarse en pequeñas explotaciones y se canalizara a través de otras de mayor volumen y envergadura y mejor comunicadas con el mar, que acapararían los niveles de actividad tardíos (como en el caso de Puente Melchor, en Puerto Real) (33).

Directamente relacionados con las aguas de la Bahía, tanto más por encontrarse en una superficie insular (34) como por contar con una compleja red de caños y canales en derredor de la isla (canales que aún hoy hacen de ella una isla, como los de río Arillo y Sancti Petri) están los establecimientos alfareros de San Fernando. De éstos, Torrealta (no confundir este yacimiento cuyas producciones se inscriben en la tradición púnica con las instalaciones homónimas -y más tardías- de Puerto Real) se habría relacionado con el mar gaditano directamente (con el interior de la Bahía) y/o mediante los caños que (como el de Zaporito y el de Sancti Petri) habrían comunicado Torrealta con el mar abierto. Los Cerros de los Mártires y de la Batería y Gallineras (35) son yacimientos directamente vinculados al caño de Sancti Petri (36); en el primero encontramos el característico asentamiento elevado (como en Torrealta) para salvar la acción de las mareas (y las posibles violencias del mar); tanto éste como el de Gallineras disfrutan de la proximidad (y por tanto del auxilio para el trasiego de sus producciones) del caño de Gallineras, uno de los principales canales de la red de esteros de San Fernando, que se comunica con el caño de Sancti Petri (37); ambos caños debían suponer el canal ideal para la salida de sus producciones a mar abierto, pudiendo igualmente navegarse en sentido contrario (N.-N.E. en lugar de S.-S.O.) para alcanzar las aguas interiores (y más tranquilas) de la Bahía gaditana.

La interacción natural entre los medios acuático y terrestre es aprovechada por los habitantes (nativos y alóctonos) de la zona para su mayor beneficio; las características del medio hacen que la principal actividad de los alfares anfóricos de la actual localidad de San Fernando sea la fabricación de contenedores para envasar productos marinos (salazones y salsas saladas de pescado), como es de esperar en una isla batida por el fuerte viento de Levante y cuyas tierras no hubieron de ser las más adecuadas para el cultivo de vides u olivos por su fuerte salinidad (38).

A la hora de abordar el tipo de embarcaciones que pudieran haber servido para la navegación por este medio acuático, hemos de tener presente a Estrabón, quien sostiene la navegabilidad de los mismos no sólo por botes pequeños, sino incluso por barcos mayores (39). Habremos de aceptar con reservas tales aseveraciones, que han de ser objeto de matizaciones, si bien es cierto que cursos como el del Guadalete pudieron ser navegados por naves marinas en sus tramos inferiores (40) como las codicariae o las corbitae (41) verdaderas embarcaciones de cabotaje marítimo. Estas mismos barcos habrían surcado las aguas interiores de la Bahía (42), sirviéndose de barcas auxiliares menores para acceder a los puntos del interior conectados con la costa mediante los caños y arroyos de la zona. Es de suponer que las barcas de fondo plano (como las modernas “pateras”) habrían podido contar con una cierta relevancia, si bien hoy día (y para condiciones similares de navegación por esteros y caños en la bajamar) los botes con quilla (como las “barquillas”) gozan del mismo predicamento (plasmado en el número de unidades apreciables a simple vista) que aquéllos de fondo plano (43).

