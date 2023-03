V. Fernández (PP): “Las mentiras de Elena Amaya no son asumibles”

El candidato a la alcaldía de Puerto Real por el Partido Popular, Vicente Fernández, condena “la mentira y el populismo barato, sobre la sanidad pública, realizado en una entrevista o video de la alcaldesa del PSOE, Elena Amaya”.

Fernández dijo defender “la sanidad pública como ciudadano andaluz y como usuario. Mi familia y yo, se nos ha podido ver en el ambulatorio y en el Clínico Universitario de Puerto Real como pacientes. Sé que hay problemas en la atención sanitaria, hay que mejorar la organización, estamos de acuerdo en eso, todos y todas, hasta los directivos de la Consejería”.

El candidato señaló que “las protestas son legítimas, que Izquierda Unida se movilice, es lógico. Lo qué no es asumible es la mentira. Elena Amaya se apunta a cualquier manifestación y a una foto. Cuidado, un día de esto aparecerá en una manifestación de falangistas. Elena Amaya, cuando habla de defensa de la sanidad pública, se olvida o ignora que, su partido, el PSOE, Gobernó la Junta de Andalucía durante décadas, durante este tiempo se crearon los conciertos con clínicas privadas. Recuerdo que las Clínicas Pascual han crecido, legítimamente, bajo estos conciertos, que firmaron la Consejería de Salud de Consejeros del PSOE. Por cierto, han dejado un agujero de 256 millones en conciertos sanitarios, no pagados. Recuerde la señora alcaldesa, los hospitales y ambulatorios a medio construir que estaban parados por toda Andalucía, cuando llegó a la Junta del Gobierno, Juanma Moreno, como el que había en La Janda, abajo de Vejer de la Frontera. Qué casualidad, esto pasó con los que ahora que no están gobernando, que se dan golpes de pecho y tienen a la sanidad pública como prioridad populista. ¿Señora Amaya, usted lo sabía?, si dice que no, usted no se informa de la realidad, entonces usted es una ignorante, y si dice que sí, es que nos miente, por populismo barato”.

PUBLICIDAD

“La sanidad tiene problemas en todas las comunidades autónomas del estado español. La falta de médicos, un problema no exclusivo de Andalucía, a lo que se añade la falta de plazas de médicos MIR, que se pide por todas las comunidades autónomas y Pedro Sánchez no aumenta. Esto es un dato. Otro es, que Andalucía con Juanma Moreno, entre los años 2018 y 2023, ha incrementado el gasto sanitario medio por habitante un 38,6%, mientras que la media en España alcanza el 21,2. Más datos, el gasto medio por habitante asciende a 1.629 euros, 470 euros más en tan solo cuatro años. Curiosamente, cuando IU apuntalaba el gobierno del PSOE, la inversión en sanidad ascendía 8.000 millones de euros, mientras que ahora la cifra alcanza los 14.000 millones. No es una inversión, con 6.000 millones más, que la de un Gobierno que quiera privatizar. El PSOE gobernado mandaba a mansalva a los pacientes a la sanidad privada, pero eso era defender la sanidad pública”, argumentó.

“Los datos no engañan, la memoria tampoco. Señora Amaya, usted declama el arte de la mentira. No cree ante problemas, un alarmismo social innecesario. Usted debería instruirse de la historia de su partido, pues llegó a su partido poco antes de las elecciones municipales de 2015, cuando se contó con usted para liderar al partido en el municipio.(Wikipedia) y fue Diputada Provincial, o sea directamente al cargo”, recordó.

“No hay amenaza de privatización con Juanma Moreno, todo lo contrario lo que sí ha hecho este gobierno es recuperar y terminar las infraestructura sanitarias que el PSOE olvido o abandono, en cuatro años tenemos 6 hospitales mas, 6 centros de día, 10 centros de salud y 9 consultorios más, y también hemos recuperado lo que quedó sumido en el abandono y se dejó expoliar, como el antiguo hospital militar de Sevilla. Nadie puede afirmar, sin mentir, que este gobierno ha recortado la inversión en sanidad respecto a los anteriores gobiernos socialistas. Si hay algo que nos diferencia es precisamente que nosotros cumplimos los compromisos, como demuestran los hechos de forma fehaciente, que hay problemas, que se van mejorando y habrá que seguir solucionándolos. Un último dato, el número de personal sanitario en el Servicio Andaluz de Salud, el mayor de su historia y habrá que seguir aumentándolo”, insistió Fernández.

“Intolerable, es la agresión a dos miembros de la sanidad por usuarios. Mi solidaridad absoluta. Ni una más. Yo me pregunto, ¿estos usuarios se olvidan de lo que hicieron todo el personal sanitario durante la pandemia?, ¿no se pregunta cuantos se contagiaron?, ¿cuántos murieron?, ¿cuántos han sufrido problemas sicológicos? Pido a toda la sociedad puertorealeña, el apoyo al personal sanitario, y la condena absoluta de todas las personas que atentan contra ellos”, finalizó.

FUENTE: PP PUERTO REAL