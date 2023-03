Puerto Real se sumará este sábado a ‘La Hora del Planeta’

Con motivo de ‘La Hora del Planeta’, organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Ayuntamiento de Puerto Real invita a la ciudadanía a sumarse al gesto de mantener apagadas las luces durante una hora, de 20:30 a 21:30 horas, como se lleva haciendo desde 2007 en más de 190 países de todo el mundo en señal de cuidado y apoyo al planeta Tierra.

Concretamente en Puerto Real se apagarán las luces de Centro Administrativo Municipal, de la fuente de la Plaza de la Iglesia y del monumento a Astilleros, estando también previsto invitar a los asistentes a la fiesta de la Gozadera a sumarse al apagón durante una canción manteniendo encendida la linterna del móvil.

En redes sociales la propuesta pasa por subir una foto con un gesto personal a Instagram, etiquetando al Ayuntamiento de Puerto Real, para luego dar cuenta del resultado compartiendo un álbum con las fotos recogidas, usando el hashtag #HoradelPlanetaPuertoReal.

Igualmente está previsto el reparto de pegatinas para colocarlas simbólicamente en los interruptores como recordatorio, la recogida de propuestas y de medidas de ahorro energético entre los consejeros y consejeras del Consejo Municipal de la Infancia, y la elaboración de un mural con las distintas medidas para su distribución.

Del mismo modo, el pasado 17 de marzo durante el Encuentro Sostenible, se instaló en la plaza de Los Descalzos un stand informativo sobre la Hora del Planeta.

Además de apagar las luces, WWF anima a los participantes a implicarse en otras actividades para promover la acción por el clima: cenar a oscuras, pasar una noche de juegos de mesa o de lectura a la luz de las velas, hacer limpieza en el armario y donar la ropa que no queremos am organizaciones benéficas, sustituir los objetos no ecológicos de casa por alternativas sostenibles, instalar bombillas de bajo consumo…

