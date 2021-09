Puerto Real se suma a una campaña contra el acoso escolar en las aulas  

La campaña no sólo llama a la acción, de modo que se anima a denunciar cuando se sufra o se presencie acoso en el entorno escolar, sino que trata de lanzar un mensaje a quienes padecen este maltrato, para que “sepan que no están solos”, tal y como explica la edil responsable del área, Lourdes Bernal. Según ha explicado el presiente de Amare, José Manuel Acosta, el bulling dirigido a personas lgtbi en los institutos “se da mucho más de lo que parece, pero no se cuenta debido a la invisibilidad que sufre el propio colectivo”.

Previous Navantia, finalista para instalar su sistema de combate en las futuras fragatas de Polonia