Puerto Real conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Hoy, 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha proclamada por Naciones Unidas para promover los derechos, la dignidad y la plena justicia social en todos los ámbitos de la vida.

El Ayuntamiento de Puerto Real se ha sumado un año más a esta conmemoración con una marcha desde la Plaza de los Descalzos hasta la Plaza de Jesús, donde la alcaldesa Aurora Salvador ha dado lectura a una declaración institucional consensuada en Pleno por todos los grupos municipales. El texto subraya que la inclusión solo es posible cuando toda la sociedad, y especialmente las instituciones públicas, asumen el compromiso de construir entornos accesibles, respetuosos y libres de discriminación. Puerto Real apuesta por por un modelo social basado en la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación activa.

Entre los compromisos recogidos destacan:

Reafirmar la adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Trabajar por un municipio más accesible, eliminando barreras y promoviendo entornos inclusivos.

Reconocer y apoyar el papel del tejido asociativo local.

Impulsar la sensibilización y la educación en valores de igualdad y diversidad.

Escuchar y dar voz a las personas con discapacidad en la planificación de políticas públicas.

Instar a la Junta de Andalucía a revisar y actualizar el «precio plaza» de los centros de atención, garantizando una financiación justa y sostenible.

Tras la alcaldesa, tomaba la palabra un portavoz de Asprodeme Puerto Real dando lectura a un manifiesto para reclamar, entre otras cuestiones, la participación activa de este colectivo en la sociedad, el reconocimiento de sus capacidades y habilidades, y entornos accesibles.

PUBLICIDAD

Por último tomaba la palabra la concejala de Cooperación, Solidaridad y Voluntariado, Lorena Díaz, invitando a las personas asistentes a aportar sus sugerencias en el buzón habilitado para este fin en la Plaza de Jesús. La edil señalaba que este Día recuerda que la discapacidad no reside en las personas, sino en las barreras físicas, sociales y actitudinales que aún persisten y limitan su participación. En este sentido, comentaba que «aunque la tarea es ardua, desde el Ayuntamiento se están dando pasos para mejorar en este sentido».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real