Presentadas las actividades del programa ‘Noches de Verano en el Jardín de la Juventud’

La teniente de alcaldesa delegada del servicio de Cultura y Juventud, Nazaret Ramírez, ha informado hoy del comienzo del programa estival Noches de Verano en el Jardín de la Juventud.

Esta actividad pretende consolidar una cita entre artistas y público, un punto de encuentro cultural y lúdico, un lugar al aire libre donde disfrutar acompañados de escogidos artistas y en el que el verdadero protagonista será el público. Una cita en un espacio mágico y singular de la Bahía bajo el guiño cómplice de la luna y las estrellas.

En esta edición se contará con algunos de los ciclos iniciados en otras ediciones, incidiendo en la variedad y calidad de las propuestas. De esta manera, desde el lunes 17 de julio hasta el viernes 11 de agosto pasarán por los jardines más de 45 artistas en 16 espectáculos.

La entrada a la Casa de la Juventud será totalmente libre y gratuita, hasta completar el aforo de 100 personas que tiene el patio de la Casa.

Todos los espectáculos se celebrarán a las 22:00 horas, abriéndose las puertas a las 20:30 horas.

Programa ‘Noches de Verano en el Jardín de la Juventud’

Lunes 17 julio

INAUGURACIÓN – “ALMA DE CABARET” con Paz de Alarcón y Juanjo Macías. / Cía., La Butaca Roja.

Paz de Alarcón y Juanjo Macías estrenan ALMA DE CABARET. La propuesta de estos dos cómicos, colmados de maestría y genialidad, en la que cuentan y cantan sus vidas, convierten la representación en la esencia del teatro por antonomasia: calidad interpretativa, entretenimiento y grandes dosis de improvisación.

Absoluta complicidad entre los artistas y el público: música, humor, canciones cantadas en directo y coreografías de géneros tan dispares como la copla, la salsa, el jazz e incluso el disco…

Este espectáculo hará que tu tengas también ALMA DE CABARET.

Martes 18 julio

MARTES FLAMENCO

La primera velada dedicada el flamenco vendrá de la mano de la compañía de la bailaora Irene Olivares, protagonismo compartido con la cataora Eva del Cristo, y el gran guitarrista Santiago Moreno de Jerez.

Jueves 20 julio

LA MUJER EN ESCENA – “FRAGMENTOS DE MUJER ROTA (MEDEA DESCARNADA)” / Zía. La Malavitta, con dirección de Pepe Bablé.

Dirigida por Pepe Bablé, la actriz chiclanera Manuela Sánchez narra en primera persona los avatares de Medea. Y lo hace desde el recuerdo que le produce haber transitado por su cuerpo durante muchos años a través del teatro, y del sentimiento forjado, durante ese tiempo, por habitar su piel y sus entrañas. ¿Es una actriz que interpreta a Medea, o es la propia Medea la que ya habla por boca de la actriz?

Viernes 21 julio

NOCHE DE COMEDIA – “CON LAS CANNES ABIERTAS” / Cía. Ignacio Abreu.

El veterano actor Ignacio Abreu protagoniza esta comedia que cumple 24 años, con más de 300 representaciones por toda España y 7 premios nacionales de distintos festivales.

Chico, es un niño especial de 54 años, que cuida de su madre impedida. La sociedad considera que tiene “una faltita”, “que le falta un hervor”, aunque él se ve simplemente distinto a los demás. Chico recibe una carta certificada de correos, y piensa que es una orden de desahucio.

El trajín de averiguar esta noticia, la presión de su madre, la influencia de su primo Miguel, camello de profesión, su novia Penélope, y un sinfín de problemas a solucionar, hacen de esta comedia un viaje entre la carcajada y la ternura.

Lunes 24 julio

MAGA/ZINE – MÚSICAS EN BLANCO Y NEGRO

Proyección cinematográfica con música electrónica en directo interpretada por el artista Benji S Talbot (Hartta).

Martes 25 julio

MARTES FLAMENCO

Espectacular trío de ases del flamenco de nuestra tierra: el sanluqueño Gori Muñoz, la algecireña Carmen Moncada y el jerezano Alberto Franco a la guitarra.

Jueves 27 julio

VOCES EN EL JARDÍN – JULIA DUGGAN “RESURFACING”

Este concierto supone la vuelta a los escenarios de la cantante argentino-brasileña radicada en Extremadura Julia Duggan. Tras años en Barcelona formando parte de la escena jazz de la ciudad condal y después de un “break” ya en tierras extremeñas para dedicarse a la crianza de sus hijos, Julia Duggan regresa a la escena con un proyecto inspirado en el “songbook” norteamericano, los colores del Brasil más jazzístico y la impronta de los autores de los que se ha nutrido y la han convertido en una de las grandes estilistas del jazz de su generación.

El proyecto lo firma junto Álvaro Vieito (guitarra), Javier Delgado (contrabajo) y Javier del Barco (batería), activos y referentes de la escena jazz del suroeste peninsular.

Viernes 28 julio

NARRACIÓN ORAL – “CANTOS, CUENTAS Y CUENTOS” con Pepe Maestro y Nono García.

La narración de Pepe Maestro y la guitarra de Nono García son la base de este recitario para todo tipo de paladares, un viaje literario y musical con muchas escalas para solazarse.

Pepe desgranará poemas e historias acompasado por los acordes y melodías de la guitarra de Nono mientras fluyen las historias breves, absurdas, imaginativas, bellas e inquietantes que evocarán en el público diferentes lugares y culturas. En definitiva, una buena sesión de fábula, de ritmos y de poseía que funcionarán como masaje emocional.

Lunes 31 julio

MAGA/ZINE – MÚSICAS EN BLANCO Y NEGRO

Proyección cinematográfica de vanguardias europeas de la primera mitad del S.XX con música electrónica en directo interpretada por el grupo de jazz Stardust Jazz Trío.

Martes 1 agosto

MARTES FLAMENCO

Aroa Cala al cante, acompañada de Santiago Moreno a la guitarra, a los que sumarán otros artistas de la escuela de la Compañía María del Mar Moreno, el más puro flamenco jerezano.

Miércoles 2 agosto

VOCES EN EL JARDÍN – “BAZZ CHAMBER” con Carmen Patiño, Hipólito Rodal y Fernando Vargas.

Este trío surge del encuentro fortuito de tres músicos con gran experiencia que provienen de estilos muy diferentes. Polo Rodal y Fernando Vargas forman un dúo estable de Jazz desde hace dos décadas y la formación y trayectoria musical de Carmela Patiño es clásica.

Deciden poner en marcha un proyecto en el que unifican ambos mundos, el jazz y el clásico, interpretando arias y canciones barrocas a través de un filtro jazzístico generando sutiles arreglos de gran frescura y elegancia.

Jueves 3 agosto

CABARET – “PAZ Y SUS ZAPATOS” / Cïa Rojo Carmín.

Como explica la propia Paz de Alarcón a los espectadores en el transcurso de esta divertidísima obra que presenta la compañía Rojo Carmín: “Yo me enamoro un promedio de 7 veces al año y 6 son de zapatos. Me encantan, estoy convencida que el ritmo de mi día a día lo marca el zapato que lleve puesto y de eso depende mi humor, mi personalidad y las decisiones que tome… Hay días que voy pisando fuerte, otros ando a golpe de tacón o me siento ligera como unas bailarinas, otros miro el mundo por encima de mis alzas y muchos me siento arrastrada como una babucha. Los zapatos han marcado mi vida, marcan mi paso diario y a veces dejan marca en algún que otro trasero”.

Lunes 7 agosto

MAGA/ZINE – MÚSICAS EN BLANCO Y NEGRO

Proyección cinematográfica con música electrónica en directo interpretada por el artista Benji S Talbot (Hartta).

Martes 8 agosto

MARTES FLAMENCO – FLAMENCO DE PUERTO REAL

Reunión de artistas flamencos locales que han transcendido nuestro territorio, en complicidad con la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real.

Miércoles 9 agosto

VOCES EN EL JARDÍN – “ANDA JALEO, LA MÚSICA DE LORCA” con Lola Santiago, Laura Domínguez, José López y Javi del Barco.

“Anda Jaleo. La música de Lorca” es un proyecto que nace bajo la inspiración del poeta granadino Federico García Lorca (1898-1936), en el 125 aniversario de su nacimiento.

Lo que empezó con un dúo de voz y piano se ha desarrollado en forma de cuarteto tradicional de jazz; voz, piano, contrabajo y batería al encuentro del poemario lorquiano que él mismo musicalizó. El cuarteto formado por Lola Santiago, Laura Domínguez, Enrique Tejado y Javier del Barco recupera canciones desde una mirada contemporánea, respetando siempre la esencia de la popular obra del autor.

Viernes 11 agosto

FIN DE FIESTA – Marta Santamaría: “VIAJEM” / Marta Santamaría. Músicos: Jesús Maestre guitarra, Álvaro García batería, Nacho Botonero saxo entre otros.

Con la calma de quién sabe que aquella primera banda que arrancó en Los Ángeles en el 2000, con el bajista Antonio de Sant’anna, “Viajem” aún tiene el orgullo de traer un verdadero Groove brasileño que nos hará sentir el suelo y tocar el cielo

Música brasileña y canciones originales del disco grabado en Sao Paulo el pasado año junto a otros temas clásicos que nos han hecho soñar a todos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real