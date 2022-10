Maribel Peinado defiende el Andalucismo en un acto público de Andaluces Levantaos

No habían pasado ni 48 horas desde la ruptura del pacto entre PSOE y Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Puerto Real, y las redes sociales del partido andalucista anunciaban la comparecencia pública de la que fuera la primera Regidora de la Villa, Maribel Peinado, en el evento “Orgullo Andalucista”, que congregó en Jerez de la Frontera a antiguos y actuales miembros de la plataforma “Andaluces Levantaos”.

Junto a Peinado, que estuvo acompañada por miembros de AxSí en Puerto Real encabezados por su Coordinador Local y Portavoz en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, estuvieron también otros Andalucistas ilustres y Alcaldes en diversas localidades gaditanas y andaluzas, como Pedro Pacheco, José Luís Villar, Juan Carlos Benavides o Modesto González, entre otros muchos.

“La gente de tu pueblo, va a valorar tu credibilidad”

Peinado, en su discurso, repasó su camino hasta llegar a la Alcaldía de Puerto Real en 2011. “El andalucismo es sinónimo de gestión y esfuerzo. Lo hemos demostrado y hay mil ejemplos, y lo seguimos demostrando a día de hoy”, señaló Peinado antes de hablar de las que, para ella, son sus “cuatro premisas fundamentales que hay que saber conjugar para tener éxito y poder llegar a gestionar nuestros pueblos: Conocimiento, constancia, sinceridad e implicación”.

Dentro de las mismas destacó su intervención hacia la sinceridad. “Dentro de poco estaremos todos en precampaña electoral. Es el tiempo de hacer nuestras propuestas y aquí es el momento donde tu gente, la gente de tu pueblo, va a valorar tu credibilidad”, indicó.

“Nunca mintáis. Jamás, no merece la pena y no es necesario. Lo que no se pueda hacer por falta de recursos económicos, por no ser de la competencia municipal o por cualquier otro motivo, no aseguréis que lo vais a hacer. Lo que no se le perdona a un político es que mienta. Los ciudadanos y ciudadanas saben perfectamente cuando se le está contando un cuento chino, y cuando se le dice la verdad. Que nos reconozcan como personas sinceras y serias, hará que cojan nuestra papeleta el día de las elecciones”, añadió.

Asimismo, recordó la implicación a la hora de gestionar, presumiendo de haber “tenido los mejores equipos de Puerto Real. Y esto ha sido gracias a la implicación de todos y todas, y a la lealtad andalucista”.

La intervención de Peinado sirvió para presentar posteriormente al líder de la formación Modesto Sánchez, Alcalde de Coria del Río (Sevilla), en un evento que sirvió como una jornada de encuentro entre andalucistas de diferentes épocas y etapas con el fin de impulsar una tercera ola andalucista para que, según la formación “vuelva a ser determinante en el futuro y el presente de la configuración de nuestro territorio y que aspire electoralmente a recuperar las cuotas de poder necesarias para continuar desarrollando proyectos en beneficio de Andalucía como ha venido haciendo hasta la fecha durante toda la historia democrática”.

