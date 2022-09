Manuel Izco: “Estamos a la espera de conocer el borrador definitivo de los presupuestos”

En ese sentido, la coordinadora andalucista ha manifestado que no tiene aún conocimiento del borrador definitivo del presupuesto, documento que espera “conocer en breve en el seno de la mesa de seguimiento económico del pacto. Estamos muy preocupados porque pasan las semanas y aún no conocemos el borrador definitivo de los presupuestos que tiene que sostener asuntos tan importantes como las inversiones de la EDUSI, la dinamización social, deportiva, lúdico y festiva de Puerto Real, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las coberturas sociales de los ciudadanos más desfavorecidos, entre otros asuntos de calado que ya han propuesto los andalucistas al documento económico”, asegura Manuel Izco.

