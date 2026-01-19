10.9 C
Puerto Real
lunes, 19 enero, 2026
spot_img
InicioCulturaCarnaval

Mañana salen a la venta las entradas para la actuación de ‘Los humanos’ de Martínez Ares en Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
31

Mañana martes, 20 de enero, se pondrán a la venta las entradas para asistir a la esperada actuación de la comparsa ‘Los humanos’, obra del reconocido autor gaditano Antonio Martínez Ares.

El espectáculo tendrá lugar el viernes 27 de marzo en el Teatro Principal de Puerto Real, con dos funciones programadas: a las 17:00 y a las 19:30 horas.

‘Los humanos’ marca el regreso de Martínez Ares al COAC 2026 tras un año de ausencia por problemas de salud, retomando una idea que llevaba «dos años macerando» y que el autor describe como una de sus comparsas «más humanas y más bonitas» hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 20 de enero, tanto en taquilla (de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas y el día del evento desde una hora antes de su comienzo), como online a través de la web de Tickentradas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
El Ayuntamiento de Puerto Real actualiza su encargo a GEN con 2,1 millones de euros
Artículo siguiente
GEN informa de la ampliación de la Bolsa de Empleo para la contratación temporal de personal auxiliar del servicio de ayuda a domicilio
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.