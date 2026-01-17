El Ayuntamiento de Puerto Real actualiza su encargo a GEN con 2,1 millones de euros

Puerto Real ha dado un paso adelante en la gestión y conservación de sus espacios naturales con la aprobación de la actualización del encargo de infraestructura verde, que sustituye al modelo vigente desde 2019. La medida fue aprobada en el Pleno ordinario del mes de diciembre y supone una ampliación significativa del alcance del servicio, así como la corrección de los desequilibrios económicos detectados en el anterior encargo.

El nuevo modelo consolida el mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes municipales bajo un marco actualizado y adaptado a la realidad actual del servicio. Así lo explicaron en rueda de prensa el concejal de Hacienda, José Alfaro, y el concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, quienes detallaron que el encargo contará con una dotación económica de 2,1 millones de euros, frente a los 852.462,50 euros del contrato anterior.

Más superficie verde y estabilidad económica

Según explicó Alfaro, la actualización permite “regularizar la situación actual del servicio”, ya que la superficie de zonas verdes atendidas pasa de 325.000 a 600.000 metros cuadrados, a los que se suman zonas forestales y pinares, elevando el total hasta 1,3 millones de metros cuadrados. Este incremento presupuestario, de 1,2 millones de euros, permitirá además corregir las pérdidas anuales de unos 200.000 euros que venía soportando la empresa pública GEN.

Refuerzo del empleo público verde

Uno de los aspectos más destacados del nuevo encargo es el impacto en el empleo. La plantilla de GEN se triplica, pasando de 10 a 30 trabajadores, y se contempla además la creación de 20 puestos adicionales mediante subcontrataciones vinculadas al objeto social de la entidad y reservadas a personas con discapacidad. En total, el servicio de infraestructura verde dará cobertura a 50 empleos.

Nuevas actuaciones y gestión sostenible

Por su parte, Antonio Gil señaló que el nuevo encargo permitirá ampliar las actuaciones en educación medioambiental, plantaciones y zonas verdes escolares. También se reforzará el mantenimiento de viveros y pinares, la forestación y reforestación en el marco del Plan de Incendios, y la mejora progresiva de la red de riego conforme al Plan de Sequía.

El recientemente presentado Plan de Arbolado Municipal contará ahora con cobertura plena, con una triplicación de las plantaciones, garantía de riego y la eliminación del uso de productos químicos como el glifosato. Asimismo, se incrementará la frecuencia de las podas, la limpieza específica de palmeras y las labores de desbroce y mantenimiento de praderas en vías públicas y polígonos industriales.

Gil subrayó además que no se utilizará césped artificial para evitar la generación de microplásticos y que se reforzarán los tratamientos preventivos de plagas, como la endoterapia en pinos frente a la oruga procesionaria, consolidando así un modelo de gestión ambientalmente responsable.

En palabras de José Alfaro, “con esta medida, este equipo de gobierno cumple con uno de sus grandes objetivos del mandato: actualizar los encargos que tiene el Ayuntamiento con las sociedades públicas”. Antonio Gil añadió que el nuevo encargo “permitirá consolidar un modelo de gestión más eficiente y sostenible, que mejore el mantenimiento de los espacios verdes y refuerce el compromiso municipal con el cuidado del entorno y la lucha contra el cambio climático”.