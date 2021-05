Los trabajadores de Airbus y la industria auxiliar secundaron la huelga al 100%

No hubo dudas. Los trabajadores de Airbus Puerto Real y de la industria auxiliar se mostraron contrarios al intento de cierre por parte de la compañía en connivencia con el Gobierno de España y los sindicatos UGT y CCOO.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Durante la mañana de este viernes, los trabajadores de la planta y de la industria auxiliar habían organizado piquetes para intentar evitar el acceso a la planta puertorrealeña. Algo que requirió una fuerte presencia policíal en la calle Portugal, que no dio lugar a disturbios pese a la tensión.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Neumáticos quemados y una evidencia, lo ocurrido esta semana ha puesto de manifiesto el enfado de los trabajadores con los sindicatos mayoritarios al desconvocar las movilizaciones previstas desde este 21 de Mayo, y que pretendían continuar de manera indefinida desde el día 24.

“A todos aquellos sindicalistas que nos habéis estado dando muestras de apoyo: es el momento de alzar la voz contra las cúpulas sindicales que vuelven a darnos la espalda. A todos aquellos cargos públicos que han venido a hacerse fotos y grabarse apoyando esta pelea, es momento de mostrar coherencia en la práctica y no sólo en el discurso. Dar un discurso es fácil, hacerse una foto es muy sencillo, pero formar parte de partidos que traicionan a los y las trabajadoras, no es algo que se pueda arreglar con una foto. CGT no vamos a permitir la muerte lenta de esta planta ni la pérdida de un sólo puesto de trabajo en Puerto Real. Puerto Real ni se cierra ni se rinde”, señalaron desde la CGT tras la que consideran una traición por parte del Gobierno, UGT y CCOO.

PUBLICIDAD