CGT denuncia que CCOO y UGT han “negociado a espaldas de los trabajadores” con Airbus

Malestar en el seno de uno de los sindicatos con representación en Airbus Puerto Real, CGT. Desde el mismo, tras el anuncio por parte del Ministerio de Industria, CCOO y UGT de una propuesta para Airbus en España, y que ha sido contestada por parte de la compañía con el anuncio de cierre de una de sus dos plantas en la Bahía de Cádiz, principalmente Puerto Real según apuntan la mayoría de grandes medios, sin que esta postura haya sido confirmada aún por la empresa.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Según la CGT, a través de un comunicado, “CCOO y UGT y el Gobierno han estado negociando a espaldas de los trabajadores afectados, excluyendo a los demás sindicatos con representación en Airbus a nivel estatal, en todos los centros de Airbus en España, y a espaldas de la propia plantilla de Airbus Puerto Real y de las empresas auxiliares afectadas”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Desde el sindicato afirman que se han enterado de la propuesta a través de los medios de comunicación. “La vergonzosa propuesta que han planteado, que ha sido recibida con los brazos abiertos por la empresa“, señalan, ante el comunicado de respuesta por parte de la compañía. Al que se unió hace una horas el del presidente de Airbus en España, Alberto Gutiérrez.

“Ya nos conocemos en la Bahía de Cádiz en que quedan estas promesas de inversiones públicas industriales… en nada. ¿Está esto pactado con el Gobierno y las cúpulas de CCOO y UGT?”, indicen. Por ello, desde el sindicato han denunciado que CCOO, UGT y el Gobierno de España “asumen el traslado de la plantilla de Puerto Real a otros centros, plantean que pueda haber ertes de larga duración e incluso admite que haya despidos forzosos, sólo ‘piden que se eviten despidos forzosos en la medida de los posible‘. Asumen flexibilización y recortes de gasto de las condiciones laborales, lo q supone recortes en derechos laborales, salarios etc.; proponen que esta nueva maniobra de desmantelamiento encima se subvencione con dinero público. Así a Airbus le sale una jugada perfecta mientras el tejido industrial de la Bahía continúa desmantelándose. No se asegura carga de trabajo, ni se plantea la prohibición de despidos, ni de la plantilla de la matriz ni de las auxiliares”.

Con este panorama, desde CGT han querido “dejar claro que seguiremos resistiendo a pesar de la evidente traición que se está planteando en este acuerdo. Seguiremos siendo una herramienta para la lucha y la resistencia y NO una vía hacia la derrota y la sumisión de la clase trabajadora”.

“A todos aquellos sindicalistas que nos habéis estado dando muestras de apoyo: es el momento de alzar la voz contra las cúpulas sindicales que vuelven a darnos la espalda. A todos aquellos cargos públicos que han venido a hacerse fotos y grabarse apoyando esta pelea, es momento de mostrar coherencia en la práctica y no sólo en el discurso. Dar un discurso es fácil, hacerse una foto es muy sencillo, pero formar parte de partidos que traicionan a los y las trabajadoras, no es algo que se pueda arreglar con una foto. CGT no vamos a permitir la muerte lenta de esta planta ni la pérdida de un sólo puesto de trabajo en Puerto Real. Puerto Real ni se cierra ni se rinde”, finalizan.

PUBLICIDAD