Las 10 cosas que debes revisar antes de firmar un contrato de alquiler

Firmar un contrato de alquiler es una de las decisiones económicas más importantes para muchas personas, especialmente en un contexto de precios elevados y alta demanda de vivienda. La urgencia por cerrar un acuerdo puede llevar a pasar por alto detalles que más adelante generan conflictos o gastos inesperados.

Antes de comprometerte, conviene revisar con calma cada cláusula, comprobar el estado real del inmueble y aclarar todas las condiciones económicas. Estas son diez cuestiones fundamentales que deberías verificar antes de firmar.

1. Duración del contrato y prórrogas

Es esencial comprobar cuánto tiempo dura el contrato y qué ocurre cuando finaliza ese periodo. La legislación establece plazos mínimos obligatorios según el tipo de arrendador, pero el documento puede incluir condiciones específicas sobre renovaciones o desistimiento anticipado.

Asegúrate de entender si existe permanencia mínima y qué penalización se aplicaría si decides marcharte antes de tiempo.

PUBLICIDAD

2. Precio total y conceptos incluidos

No basta con mirar la renta mensual. Es importante confirmar si el precio incluye gastos de comunidad, agua, basura, plaza de garaje u otros servicios, o si estos se pagan aparte.

Una diferencia aparentemente pequeña puede suponer varios cientos de euros al año.

3. Actualización de la renta

Revisa cómo y cuándo puede actualizarse el precio del alquiler. Muchos contratos establecen revisiones anuales vinculadas a índices oficiales.

Entender este punto es clave para evitar incrementos inesperados en el futuro.

4. Fianza y garantías adicionales

La fianza legal suele equivaler a una mensualidad, pero en algunos casos se solicitan garantías adicionales como depósitos extra o avales.

Conviene que todo quede por escrito y que el importe esté claramente detallado en el contrato.

5. Estado real de la vivienda

Antes de firmar, revisa con detenimiento el estado del inmueble: pintura, electrodomésticos, grifos, persianas, enchufes y posibles humedades.

Es recomendable realizar un inventario detallado y acompañarlo de fotografías para evitar desacuerdos cuando finalice el contrato.

6. Reparaciones y mantenimiento

El contrato debe especificar quién asume las reparaciones ordinarias y extraordinarias. En general, el propietario se encarga de los desperfectos estructurales y el inquilino del mantenimiento básico.

Clarificar este punto desde el principio evita conflictos posteriores.

7. Cláusulas sobre obras o modificaciones

Si tienes intención de pintar, instalar estanterías o realizar cualquier modificación, verifica qué permite el contrato.

Algunas cláusulas prohíben expresamente realizar cambios sin autorización previa del arrendador.

8. Condiciones de cancelación anticipada

Puede surgir la necesidad de abandonar la vivienda antes de lo previsto por motivos laborales o personales.

Revisa qué condiciones establece el contrato para estos casos y si existe algún tipo de indemnización.

9. Certificado energético y documentación legal

El propietario debe facilitar el certificado de eficiencia energética y acreditar que es titular legítimo de la vivienda.

Comprobar estos aspectos aporta mayor seguridad jurídica al acuerdo.

10. Normas de convivencia y uso

Algunos contratos incluyen normas específicas relacionadas con mascotas, subarrendamiento o uso profesional de la vivienda.

Leer con atención estas cláusulas evita incumplimientos involuntarios.

Consejos finales antes de firmar

No firmes bajo presión. Lee cada cláusula con calma y solicita una copia del contrato antes de la firma definitiva. Guarda todos los documentos y justificantes de pago. Si tienes dudas importantes, consultar con un profesional puede evitar problemas mayores.

Un contrato de alquiler no es un simple trámite, sino un compromiso legal que regula derechos y obligaciones durante meses o años. Dedicar tiempo a revisar cada detalle es la mejor forma de protegerse y evitar conflictos innecesarios en el futuro.