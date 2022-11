La representación de Unidas Podemos en GEN denuncia “operaciones que perjudican a la empresa municipal en favor de terceros”

Desde Unidas Podemos Puerto Real manifiestan “la vital importancia que tiene GEN para el desarrollo del municipio, y que cualquier operación que sea su descapitalización, pondría en jaque los servicios públicos que redundan en beneficio para la ciudadanía”.

El grupo municipal Unidas Podemos considera “un sinsentido lo aprobado ayer en el Consejo de Administración de GEN, con el voto favorable de PSOE y C’s y la abstención de AxSí y EQUO, que supone involucrar a la empresa GEN en una operación ajena donde no se justifica ningún beneficio para la empresa municipal, al contrario, su aprobación sería muy perjudicial para los intereses de la ciudad”.

“Lo aprobado en el Consejo de Administración es que GEN le entregue a Zona Franca una serie de bienes que son realizables a cambio de quedarse con un préstamo por tres millones y medio de euros de Epsuvi, que esta no puede y no va a pagar, y con unos bienes como garantía en caso de impago que en su inmensa mayoría no son realizables”.

“No vamos a participar de ninguna operación que suponga el desmantelamiento de los bienes públicos”. Desde el grupo municipal dicen “no entender como la Sra. Amaya, con un gobierno debilitado y en minoría, no plantea una reunión conjunta de toda la corporación para la búsqueda de alternativas reales que no supongan el despojar a GEN de sus propiedades públicas”.

Lo aprobado durante el Consejo de Administración, con el voto favorable de PSOE y C’s, y con el beneplácito de AxSí y EQUO manifestado con su abstención es que:

Zona Franca que actualmente tiene derechos por 9.429 metros cuadrados de edificabilidad de uso terciario y 365 plazas de aparcamiento, recibirá de GEN un edificio de 965,09 metros cuadrados construidos y con unas rentas anuales de 23.471,04 euros, suelo industrial de 1.666,61 metros cuadrados y 28.430,31 metros cuadrados de edificabilidad de uso terciario y 232 plazas de aparcamiento.

GEN perderá todo lo que le entregaría a Zona Franca, a cambio de recibir los derechos de cobro de un préstamo de 3,5 millones que Epsuvi no puede pagar, y como garantía de dicho impago 4 plazas de garaje por valor de 65.812,50 €, un local de 145,68 metros cuadrados construidos que no podrá vender pues es el Centro Cívico del Barrio Jarana y 53 viviendas alquiladas que tampoco puede vender, pues en ellas viven personas en alquiler, y el Ayuntamiento no puede ni debe desalojar a las personas, y que además cuenta con una alta morosidad en los cobros y, al mismo tiempo, teniendo que hacer frente a las hipotecas sobre estas viviendas por importe de 1.269.273,67 euros.

Desde Unidas Podemos entienden que “se estaría perpetrando un claro y evidente perjuicio patrimonial a GEN y las personas que conforman el Consejo, a tenor de los datos e información conocida, pudiéndose incurrir en la figura de administración desleal con asunción de responsabilidades mercantiles, civiles e incluso penales para todos los y las consejeras que hayan votado a favor o se hayan abstenido”.

Desde Unidas Podemos consideran que “hay otras alternativas al proceso que está llevando a cabo el equipo de gobierno, que velen por el interés público y general de las vecinas y vecino”s.

Por último, manifiestan que “tampoco se entiende que la Sra. Amaya, como máxima responsable municipal, no trabaje, no dialogue y ni busque otras alternativas posibles que no supongan vaciar de recursos las empresas públicas”.

FUENTE: Unidas Podemos Puerto Real

