La asociación Amare LGTBI+, en colaboración con el Ayuntamiento, llevará a cabo este viernes una acción conmemorativa del Día Internacional contra la lgtbifobia en el Deporte

Cada 19 de febrero se conmemora el “Día Internacional contra la LGTBIfobia en el Deporte” con el que se pretende dar visibilidad y normalidad a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI que practican actividades deportivas sea o no de manera profesional. Se conmemora este día por ser la fecha de nacimiento de Justin Fashanu, futbolista de 37 años que se suicidó en Londres debido a las presiones recibidas desde que en 1990 declarase públicamente su homosexualidad. Este hecho marcó un antes y un después en el deporte sirviendo para concienciar sobre lo irrelevante que debería ser para la sociedad la orientación sexual de los y las deportistas que deberían ser valorados por los hitos y logros conseguidos y no por otros motivos.

Previous El próximo domingo se celebrará el VII Rally CC Puerto Real