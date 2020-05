El palista puertorrealeño, Jesús Cantero, anunció tras la suspensión de la temporada de tenis de mesa en Francia que el próximo año cambiaría de equipo. Una decisión que le ha llevado a despedirse a lo grande del Spo Rouen de la ProA francesa, equipo que ha dejado en el liderato de la clasificación en la temporada 2019-2020.

Ocho años después de unirse al conjunto galo, que ha llevado hasta las cotas más altas, el de La Villa inicia ahora un nuevo camino en la ProB francesa de la mano del Amiens Sport TT. “Pero me marcho dejándolo en lo mas alto”, señalaba Cantero en sus redes sociales.

“He estado ocho años en Rouen, cuyo equipo normalmente ganaba la Liga en Francia, y que voy a abandonar porque llega un nuevo entrenador que no cuenta conmigo y eso, a pesar de que el presidente sí quería que siguiera, me ha hecho cambiar de club para irme a otro que me ha llamado por tercera temporada consecutiva y que ha demostrado que me quiere. Dejo las puertas abiertas de la que ha sido mi casa durante tanto tiempo e inicio otra etapa en Amiens, donde me igualan las condiciones que tenía y me ofrecen la posibilidad de afrontar nuevos retos“, añadía el de La Villa al diario Murcia Plaza.

Doblete con la UCAM Cartagena

Pero los éxitos fuera de nuestras fronteras, donde cabe recordar que Cantero fue el primer español en conseguir una liga -en Dinamarca-, también se están dando en la parcela de Jesús Cantero como Director Deportivo del UCAM Cartagena. Y es que su equipo femenino se ha proclamado, por segundo año consecutivo, campeón de Liga y Copa.

“Es una gran alegría, en medio de esta crisis tan dura para todos. Quiero agradecer a la UCAM y a sus dirigentes, Jose Luis Mendoza y Pablo Rosique, ya que sin su apoyo éstos éxitos serían imposible. También quiero hacer mención especial para todas las chicas, del primer equipo y del filial por el sacrificio y esfuerzo que han mostrado durante la Temporada”, declaraba Cantero, Director Deportivo del UCAM Cartagena.

El Preolímpico, en mente

“Sé que estoy dando mis últimos pasos como jugador, pero que Tokio esté ahí me hace seguir con la motivación de poder ir al Preolímpico y clasificarme, para lo cual debo estar a un alto nivel”, señaló Cantero, que tiene clara que la cita Olímpica sigue estando presente en sus pensamientos.

Con la retirada de Carlos Machado de la selección nacional, la puerta de Tokio 2021 está más abierta que nunca para Jesús Cantero, que tendrá la posibilidad de acudir a unos Juegos Olímpicos por primera vez en su carrera y de volver a llevar el nombre de Puerto Real a una cita deportiva como así lo hicieron José María Colorado -Tiro al Plato- (1992) o Rafael Serrano -Juez en vela- (2016).

