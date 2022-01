Historia de Puerto Real: La Cosmografía de España de Hernando Colón y Puerto Real (II)

Así mismo sería Hernando Colón autor de una biografía de su padre titulada “Historia del Almirante” que no fue publicada por el autor, un trabajo que conocería una primera edición en italiano el año 1571 y que no sería finalmente publicado en lengua española hasta fines del siglo XVIII por el marino militar y científico Antonio de Ulloa (nacido en Sevilla en 1716 y fallecido en la gaditana Isla de León, hoy municipio de San Fernando, en 1795), reputado erudito y brillante científico como decimos y a quien debemos, por ejemplo, el descubrimiento del platino.

En cuanto a las distancias expresadas y la unidad de medida de las mismas, la “legua”, recogeremos lo que aporta el Diccionario de la Lengua Española (DRAE) [ https://dle.rae.es/legua ] al considerar la voz “legua”: Del lat. tardío leuga, voz de or. celta, y este quizá de or. prerromano. En su primera acepción se señala, además, lo siguiente: “1. f(emenino). Medida itineraria, variable según los países o regiones, definida por el camino que regularmente se anda en una hora, y que en el antiguo sistema español equivale a 5572,7 m.”.

De este modo vemos cómo las referencias de este tratado corográfico sobre la Villa portorrealeña, harto escuetas, presentan las distancias entre la población y dos de las localidades de su entorno (curiosamente no del más inmediato, pues no se hace referencia en este sentido a poblaciones limítrofes con el término portorrealeño), como son Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, ambas localizadas en la comarca de la Costa Noroeste de la actual provincia gaditana; se señala así mismo que el camino que comunica Puerto Real con ambas poblaciones mencionadas pasa por El Puerto de Santa María, lo que sin duda resulta de ayuda y utilidad para que un geógrafo de la época de la redacción del texto, por ejemplo, pudiera ubicar mejor a la Real Villa en un hipotético mapa (siquiera mental).

En realidad, el texto colombino no entra a describir o tan siquiera a considerar a la Real Villa en su situación a principios del siglo XVI, limitándose a mencionarla (dejando constancia con ello de su existencia como núcleo poblacional en sí) y a facilitar algunos datos que pueden servir para situar a la localidad en el espacio, de modo que el lector de los párrafos de esta “Descripción y Cosmografía de España” pueda hacerse una idea no solamente de la existencia de la Villa sino de su ubicación geográfica al brindarse por parte de los compiladores del texto las referencias que recogemos ahora relativas a las distancias que separan a Puerto Real de algunas de las poblaciones de su entorno.

