Los Hospitales de Puerto Real y Jerez reciben la donación de una cuna de abrazos para madres y padres que se enfrentan al duelo gestacional y neonatal

La práctica del ‘cuddle cot’ está muy extendida en otros países como Inglaterra o Estados Unidos. En España, sin embargo, todavía no está desarrollada esta idea. No obstante, los profesionales sanitarios de los centros de la provincia de Cádiz sí están trabajando, junto a organizaciones como la Asociación Andaluza de Matronas y la Asociación de Apoyo al Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal ‘Matrioskas’, en iniciativas que ayuden a las familias que pasan por este tipo de situaciones.

