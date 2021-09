Historia de Puerto Real: El casco histórico de Puerto Real. Un damero a la vez símbolo y metáfora (V)

De esta forma, la traza en damero (si bien imperfecto) de Briviesca, se convertiría en una reivindicación del ideario de la Monarquía Castellana tal como fuera expresado (y sostenido durante su reinado) por el rey Alfonso X “el Sabio” en sus obras filosóficas constituidas en expresión del ideario ético, estético y político del soberano castellano, un soberano castellano que -no se nos olvide- quiso ser emperador, manteniendo durante todo su reinado su reivindicación y sus aspiraciones al Trono del Sacro Imperio Romano, unas aspiraciones que se revelaron a la postre fallidas y estériles y que marcaron (no del todo en positivo) el reinado (e incluso la evolución del carácter…) del rey Sabio (Valdeón 2004-2005), quien se consideraba emperador [del Sacro Imperio] romano y que, al menos en el plano de su ámbito de creación intelectual y literaria, defendía y propugnaba los principios e ideales de la romanidad.

La medida sería de gran calado para los locales puesto que no se creaba una puebla nueva ex nihilo, ya que la villa de Briviesca ya existía precedentemente, sino que lo que se hacía era crear un espacio urbanístico nuevo junto a la vieja villa (que se abandonaría), buscando racionalizar el modus de una población que constituiría a partir de esos momentos un hápax, una excepción y un modelo único en un contexto, en un horizonte, el de la Edad Media peninsular, en el que trazados como el de Briviesca habrían de tardar en aparecer.

A principios del siglo XIV (entre los años 1312 y 1321, año de su deceso), la infanta Dª. Blanca de Portugal, señora de la villa de Briviesca, reorganizaría la dicha villa de su señorío de acuerdo con una trama en damero si bien de traza no perfecta, no canónica (de forma ligeramente trapezoidal).Buscaba tan principal señora, hija primogénita del rey Alfonso III de Portugal y su segunda esposa la reina Beatriz, infanta de Castilla, nieta del rey Alfonso X “el Sabio”, y hermana del rey poeta D. Dinís I de Portugal, señora del Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, reorganizar el poblamiento en la villa briviescana, una vez que la misma había pasado a su señorío, creando un espacio urbano nuevo y ejemplar en la ribera del río Oca.

