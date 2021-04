Fernández (PP) tacha a Amaya de “indolente” ya que “ni trabaja, ni quiere trabajar”

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real, Vicente Fernández, alertó en una rueda de prensa acompañado por la Portavoz del PP en Cádiz, Carmen Sánchez, y del Diputado Andaluz, Alfonso Candón, de la situación que vive la ciudad que, a su juicio, “tiene una gran falta de perspectiva y de proyectos, motivado por un gobierno municipal presidido por una Alcaldesa que ni trabaja ni quiere trabajar”. Una Regidora a la que Fernández calificó de “indolente”.

Los Populares recordaron a Elena Amaya que “a pesar de querer ser recordada por las expectativas cumplidas, en el tiempo que lleva en la alcaldía nuestra población está más sucia; los parques y jardines abandonados; el complejo deportivo que prometió ni está ni se espera; y cada día hay más personas sin hogar en las calles y más empresas que se van, comercios que se cierran y más pobreza”.

Fernández subrayo que “si es por el cumplimiento de promesas, Amaya no va a ser recordada y mucho menos por su gestión”. Así hizo hincapié en que “estamos en Abril de 2021 y ninguna de sus promesas electorales cumplidas y lleva dos años, ya se podía haber enterado antes de lo que es un Ayuntamiento”. El Popular ha pedido a Amaya que “se deje de excusas y, si ciertamente se encontró una mala herencia, ¿no lo sabía?. También se encontró muchas cosas bien hechas y hoy por hoy tenemos peores números que en la pasada legislatura, aunque ahora la excusa es la Junta de Andalucía, siguiendo las consignas de su partido, aunque ella ya no sabe si es de Susana o de quién coloque Pedro. Nadar y guardar la ropa”.

Para Vicente Fernández, la alcaldesa “se encuentra mejor en la confrontación que en la gestión, y lamentablemente se mueve mejor en la pelea que en la colaboración o en la cooperación”. Presidente de los Populares en la Villa recuerda que “a poco tiempo de que se cumpla dos años y medio de la llegada del PP al Gobierno Andaluz, el Gobierno del Cambio ha traído agilidad y manos tendidas a todos los ayuntamientos de la provincia, sea cual sea el color político. La delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz ha aplicado más de 300 medidas provinciales que han beneficiado a todos y cada uno de los gaditanos y gaditanas que hay en la provincia. Mostramos a los ciudadanos un talante distinto. La capacidad de escuchar es activa y hemos venido para remangarnos y trabajar de la mano con la sociedad, para hacer esta provincia más fuerte”.

“Por otro lado aseguro que en Puerto Real se ha invertido en Educación; sanidad; reactivación del empleo Juvenil; en los Toruños; en carril Bici; y en la Depuradora; ayuda a empresas de turismos Activo; complementos a afectador por los ERTES; ayudas para trabajadores fijos discontinuos o de temporada; Pymes comercios y Hostelería; y por supuesto entre ellas a las Agencias de Viajes; se ve que la señora Alcaldesa no está al día de las ayudas, y un largo etc.. Señora Amaya, el gobierno Andaluz sí que se encontró una Junta en las condiciones que todos los Andaluces ya conocemos”, prosigue.

Superávit tras eliminar chiringuitos

“Sobre el cierre del año con superávit de la Junta de Andalucía, que tanto avergüenza a la Señora Alcaldesa, decirle que a eso se llega con un inmenso trabajo a pesar de estar sumidos en esta pandemia, y eliminar chiringuitos que no se sabía ni que hacían. Eso tiene un nombre: gestión eficaz. Todo ello a pesar de los cientos de millones en ayudas a todos los colectivos. Más vergüenza da haber tenido sumido en la pobreza a Andalucía, por clientelismo, de ERE, cursos, Sierra Norte de Sevilla, etc.”, añadió el Popular,

“Los Andaluces ya estamos hartos de discursos estériles mientras nos hacen pagar la fiesta siempre a los mismos, al pueblo, los que tienen que romperse la cabeza para ver, no sólo como se gana la vida, sino como paga los impuestos. Sobre el tema Airbus que tanto le preocupa a la señora Amaya ahora, decirle que ella no se ha hecho escuchar por su compañero Pedro Sánchez ni sus adláteres. Que se han olvidado de Puerto Real en la Propuesta No de Ley del PSOE presentada en el Congreso de los Diputados. Los socialistas solo inciden en la planta de Getafe como de especial interés. ¿Esa es la gran apuesta de una alcaldesa de Puerto Real?, calla, calla, solo habla para pedir ya prórroga para ocupar el sillón más importante de Puerto Real”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

