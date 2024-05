Alertan de la eliminación del Aula TEA en el CEIP El Trocadero

Los representantes de AxSí, con su portavoz Alfredo Fernández a la cabeza, han expresado una vez más su descontento público con la actuación de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, liderada por Isabel Paredes, del Partido Popular, ante la posible eliminación del Aula TEA en el CEIP El Trocadero de Puerto Real.

algo de lo que hasta hoy no tenemos noticia alguna, haciendo gala nuevamente la señora Paredes de la callada por respuesta que acostumbra a dar, incluso a pesar de que el Pleno del Ayuntamiento haya aprobado solicitar la apertura de esta segunda línea como respaldo a la reivindicación de las familias”.

Según ha lamentado AxSí “esta actitud se vuelve a repetir al haber sido alertados por un grupo de madres y padres de que ahora la Junta pretende eliminar el aula TEA del centro educativo, una unidad de atención específica para alumnado con necesidades educativas especiales que funciona desde hace dos años con una calidad y atención brillante, que ahora va a verse mermada al convertirse en una unidad pluridiscapacidad”, explicaron desde Andalucía Por Sí.

El portavoz andalucista en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, junto a la coordinadora local del partido, Sandra Rodríguez, recibieron ayer en la sede del partido a las familias afectadas por este “nuevo despropósito de la Junta de Andalucía con la comunidad educativa de Puerto Real en general y, en particular, con la del colegio El Trocadero”.

“No entendemos como la Delegación de Educación sigue maltratando de esta forma a la educación pública en nuestro pueblo, a los derechos de todos los niños y niñas a recibir una educación en igualdad, inclusiva y que garantice el desarrollo social”, afirma Alfredo Fernández. Y es que al parecer, las familias explican que el principal argumento que la Junta traslada al centro es que “la localidad no acoge todas las necesidades que tiene en materia educativa” y por ello requiere la conversión a una aula pluridiscapacidad.

Ante esto, Alfredo Fernández argumenta que “las excusas que se ponen sobre la mesa no tienen sentido alguno, están usando los datos de forma torticera para seguir recortando cuando se les olvida que el aula TEA del centro tiene la ratio completa y no existen solicitudes de alumnado con otras necesidades que no sean las que se vienen atendiendo específicamente en esta unidad, con una docente formada exclusivamente para ello y que nos consta está haciendo un trabajo reconocido por las familias, convirtiendo esta unidad en un referente para las familias que solicitarán plaza por primera vez”.

En el mismo sentido para Alfredo Fernández “esta situación, además de ser una insensibilidad que nos indigna tremendamente, es un engaño a todas luces puesto que en un inicio Educación abre el proceso de escolarización anunciando que ofertará un aula TEA y una vez cerrado el plazo comunica que pasará a ser de pluridiscapacidad con los cambios que ello conlleva en la atención, algo que demuestra el enésimo desastre en la gestión de la propia Delegación”.

Desde Andalucía Por Sí han adelantado que registrarán otra propuesta de cara al próximo Pleno para que el Ayuntamiento solicite formalmente la continuidad de esta unidad en El Trocadero y han trasladado “todo el apoyo político e institucional posible a la comunidad educativa del centro que se ve nuevamente afectada por el maltrato que el PP en la Junta sigue ejerciendo contra la educación pública, una estrategia lamentable que busca desmantelar lo que es un derecho básico de todos y todas”, finalizan los andalucistas.