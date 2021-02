Fernández (PP) pide a Elena Amaya el cese de Boy como Concejal de Deportes

El Presidente del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, ha pedido a la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, “que acabe con esta situación y que destituya a Fernando Boy como responsable de la situación de caos en la gestión deportiva del Ayuntamiento”.

Fernández ha afirmado que “solo por la total falta de gestión, planificación y mantenimiento de las instalaciones deportivas, se entiende el que los clubes y entidades deportivas locales, así como muchos ciudadanos a título individual, estén sufriendo el cierre de instalaciones municipales que les impide practicar deporte con un mínimo de normalidad”.

“Lo vivido en la tarde del miércoles es kafkiano y vergonzoso. El Puerto Real CF debió disputar un partido con el CD San Roque en las instalaciones del Rio San Pedro y a pocas horas del inicio del encuentro, se les comunica desde el Ayuntamiento que las luminarias no funcionan y que dicho encuentro no podrá disputarse. Ante todo este despropósito el Presidente del Puerto Real, por mediación del Racing Portuense, consiguió que dicho encuentro se pueda jugar en el Campo del Juncal, y el Ayuntamiento portuense da su permiso para la utilización”, comenta.

El Popular recuerda que “el Puerto Real CF es un club de 1931 y que es una bandera de nuestra Villa. Jugando en la actualidad en la División de Honor de Andalucía y no siendo de recibo que por parte del Ayuntamiento ese desprecio y esa falta de un mínimo apoyo, que en cualquier pueblo de nuestra provincia tiene su equipo de futbol. Es de vergüenza que tengan que irse corriendo a jugar a El Puerto de Santa María por el abandono de las instalaciones y para que no se suspenda el partido se deba acudir al Portuense y al Ayuntamiento de El Puerto”.

“Seguimos con el Pabellón de Deportes cerrado. Seguimos con la mayoría de las pistas deportivas en una situación lamentable; el Pabellón del Río San Pedro va para un año cerrado. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué queremos una Delegación de deportes que lo tiene cerrado todo? ¿Alcaldesa cuando va a actuar usted? Usted le ha dado la delegación y ante ustedes es a la primera que tiene que responder”, cuestiona Fernández.

Los Populares de Puerto Real denuncian “la falta de capacidad del concejal de Deporte, Fernando Boy, y recuerda que en su anterior etapa al frente de esta área fue el responsable del Cierre de la Piscina Municipal; de la falta de mantenimiento y abandono del Pabellón Deportivo; y tampoco hizo ni un campo de futbol once, carencia principal de la localidad. Este señor no es que no quiera, es que no sabe gestionar”.

“Señora Amaya, le pregunto ¿Le importa a usted el deporte y los deportistas? ¿Cómo es usted capaz de subir el IBI, cuando todos los ayuntamientos no lo hacen, y sin embargo no es capaz de darles un servicio mínimo a los vecinos y vecinas que practican deporte? Debo de decirle que unas instalaciones sin prestar servicio se deterioran y eso es tirar el dinero público”, prosigue.

Fernández finalizo declarando que “es necesario que al concejal Fernando Boy se le enseñe dos verbos dimitir o cesar. Puerto Real no se merece esta situación que está empezando a tener delegaciones entre anárquicas y caóticas”.

FUENTE: PP Puerto Real

