EQUO Verdes denuncia el despilfarro en Navidad del Área de Fiestas

Canca termina manifestando que “ya vivimos despilfarros por clientelismo hace varios años y no vamos a permitir que se vuelvan a esos tiempos. Aunque este gasto sea relativamente modesto vamos a denunciar cada euro que se gaste de forma sospechosa. Basta con revisar fotos en redes sociales para darnos cuenta de que los protagonistas de este dudoso contrato coinciden con los que estuvieran implicados en significados expedientes de antaño, como el malogrado concierto de Andy y Lucas o el “famoso” Rock and Roll Star , que costó alrededor de 30.000 €. Ambos contratos de los que se benefició una persona del entorno andalucista” .

Iván Canca , secretario de organización local de la formación verde, manifiesta que “si se comprueba en qué consistió la decoración se llega rápidamente a la conclusión de que el servicio prestado dejó mucho que desear. Ello no fue problema para que el concejal de fiestas, Alfredo Fernández, agradeciera en redes sociales a la empresa la labor realizada, l o cual parece indicar que el edil o no se pasó a ver el trabajo realizado o no tiene mucho problema en despilfarrar dinero público”.

