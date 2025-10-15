25.9 C
Puerto Real
El Teatro Principal de Puerto Real acogerá el espectáculo flamenco «De Palo a Palo» el 14 de noviembre

El viernes 14 de noviembre, el Teatro Principal de Puerto Real será escenario del espectáculo «De Palo a Palo», protagonizado por la Escuela Flamenca de María Poquet.

Esta cita forma parte de la programación de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, un evento que celebra y promueve el arte jondo en la provincia.

«De Palo a Palo» es una muestra vibrante del talento local y de la riqueza del flamenco tradicional, con una puesta en escena que recorrerá distintos palos del género, interpretados por la escuela dirigida por María Poquet.

Las entradas estarán disponibles a partir de mañana jueves 16 de octubre a través de la plataforma web de Tickentradas, donde las personas interesadas podrán adquirir sus localidades para disfrutar de una noche de pasión, ritmo y duende.

La IV Bienal de Flamenco continúa consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados en diferentes puntos de la provincia, reuniendo a artistas consagrados y emergentes en una celebración que honra las raíces y la evolución del flamenco.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

