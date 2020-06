El Puerto Real CF ya conoce cuáles serán las fechas de ascenso a la División de Honor, en un playoff que se disputará entre el 11 y el 19 de Julio. El Ubrique UD será el rival del conjunto que dirige Manolo Colón, aunque está aún por ver hasta donde puede llegar el conjunto verdiblanco en los despachos, puesto que los cuatro equipos implicados (Jerez Industrial y Balón de Cádiz) estaban a favor del ascenso de todos ellos y de la reestructuración.

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha decidido que los equipos se inscriban, y que las plazas vacantes no se suplan con los siguientes clasificados. En este sentido, el Puerto Real CF, a través de su presidente, Antonio Bohórquez, ha confirmado su inscripción aunque con reparos para disputar la eliminatoria ante el conjunto de la Sierra de Cádiz. Los clubes deberán participar en los play-offs con los futbolistas con licencia activa que formaban parte de sus plantillas en el momento de finalización de la fase regular y con los futbolistas con licencia de equipos inferiores del mismo club o de los filiales cuando exista un convenio o acuerdo debidamente inscrito en la Federación para la presente temporada.

La Federación ha establecido el siguiente calendario.

Inscripción antes del 8 de junio a las 12:00 horas

10 de junio, presentación de sedes y celebración del sorteo

Primer reconocimiento médico: del 8 al 12 de junio

Segundo reconocimiento médico: del 1 al 8 de julio

11 o 12 de julio, primera jornada del ‘play-off’

18 o 19 de julio, segunda jornada del ‘play-off’

25 o 26 de julio, tercera jornada del ‘play-off’ (para aquellas categorías de más de una eliminatoria)

Previamente al inicio de los entrenamientos en grupo, los futbolistas, staff técnico, y resto del personal del equipo, deberán haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con la COVID 19, y, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberán realizar un primer test rápido serológico (preferentemente entre el 8 y el 12 de junio), tomando las medidas oportunas según los resultados. Por otro lado, y en la semana del 1 al 8 de Julio, los jugadores, técnicos y demás deberán pasar un segundo test serológico antes de los partidos. Los mismos serán dispuestos por la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE, que en virtud de su acuerdo con la RFEF puede también proveer a los equipos de los test PCR de forma gratuita en caso de que no consigan llegar a tiempo.

“Una tomadura de Pelo”

“El Puerto Real CF sigue en su posición hasta que las autoridades sanitarias digan algo. Si ocurre algo, posteriormente habrá que pedir responsabilidades. En Córdoba hay tres equipos que no juegan y varios más que dicen que no juegan el Playoffs. Nos inscribiremos, pero con una cautelar, porque no estamos de acuerdo”, declaraba el Presidente del Puerto Real CF, Antonio Bohórquez, a Puerto Real Hoy.

El Presidente aún está pendiente de una reunión con el Ayuntamiento de Puerto Real para saber si podrán hacer uso de las instalaciones deportivas, en este caso del Complejo Deportivo del Río San Pedro. “Estos Playoffs son una tomadura de pelo. Una imposición y un capricho de un presidente que no se ha puesto en contacto con los clubes”, señaló Bohórquez. “No tiene empatía con los equipos, porque pone los intereses de la Federación a los de los equipos”, insiste. “No sabemos qué intereses oscuros tiene esta Federación”, se cuestiona.

“En la reunión se dijo que los Playoffs se jugarían antes del 30 de Junio. Han estado jugando con todos los equipos. Ahora quieren hacer un Playoff que espero que las autoridades sanitarias paren. Porque el 1 de Julio no tenemos equipos. La Federación no tiene capacidad jurídica para hacer que los jugadores sigan jugando”, comenta.

Bohórquez enviará en las próximas horas un nuevo escrito tanto al Consejo Superior de Deportes como a la Junta de Andalucía con el objetivo de que “acceda a suspender la meritada convocatoria para los play off de ascenso convocados por la RFAF con todo cuanto más sea procedente en derecho”.

