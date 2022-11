El Puerto Real CF señala que “el acta arbitral realizada por el colegiado del encuentro no se ciñe a lo ocurrido en el partido disputado en el José del Cuvillo”

Una vez suspendido el encuentro las fuerzas del orden público me escoltaron hacia mi vehículo y pude salir del campo sin ningún incidente. Tras los incidentes descritos (…) decidí suspender el partido debido a que no me encontraba en condiciones físicas ni psicológicas de poder continuar el partido, al ver peligrar tanto mi integridad física como la de mis asistentes.

