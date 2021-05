El Puerto Real CF acusa al Ayuntamiento de cometer un “latrocinio y golfería” con el club

El Puerto Real CF ha protagonizado este jueves una sentada en la Plaza de Jesús, a las puertas del Ayuntamiento de Puerto Real. Lo hace con una semana de retraso con respecto a sus intenciones. El club de la Villa reclama al Consistorio que cumpla con los acuerdos y abone las cantidades pactadas pendientes para pagar un reconocimiento de deuda que Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real CF, cifra solo para esta temporada en 70.000€.

“Esta es una concentración preliminar a lo que podría acontecer si el problema del Puerto Real CF no se soluciona”, comenzó explicando Bohórquez, visiblemente enfadado por lo que estaba aconteciendo en la temporada en el plano extradeportivo. “Que estemos aquí es una muestra de reconocimiento a los jugadores por su entrega”, prosiguió el Presidente del Puerto Real CF.

“Desde la institución hasta la ciudadanía hace el avestruz con la situación”, expresó Bohórquez debido a los años que el club verdiblanco lleva lidiando con la falta de pago desde el año 2006. Pese a criticar que los anteriores equipos de gobierno prometieron darle una solución, el Presidente del Club verdiblanco desveló que ha sido este equipo de gobierno el que “ha puesto a la venta las dos fincas propiedad de Bankia, haciendo un convenio con cualquier inversor que venga para que pueda adquirirla”, sin embargo “llevamos esperando un año a que el inversor aparezca”. “La realidad es que el inversor, elegido por el Ayuntamiento, no aparece. Hay un fondo de inversión que se está pensando en venir”, sostiene.

La Junta Directiva ha mostrado su enfado a la hora de que el Equipo de Gobierno “no ha sabido cumplir con su deber. Con respecto al Puerto Real CF no se está haciendo pueblo”. Bohórquez también criticó duramente a Elena Amaya, a quien acusó de estar más pendiente de temas populistas que de solventar los problemas del Puerto Real CF. “No me invento nada, se deben 9,5 millones de euros. Estamos en una situación de indigencia, no nos podemos valer por nosotros mismos. Ya está bien”, expresó.

“Lucho y muero por este equipo. Pero que estos señores solucionen nuestro problema”, continuó. Bohórquez es conocedor de que, de prosperar la demanda presentada frente a la EPSUVI y el Ayuntamiento, este tendrá que asumir la deuda de más de 9,5 millones de euros que contrae con el Club, así como los intereses de demora. Una cantidad que se le adeuda al Puerto Real CF como consecuencia de la venta de los terrenos del Sancho Dávila, que hasta 2006 fue propiedad del club. “El día que sea el juicio, estos señores van a tener que pagar”, asegura, acusando al Consistorio de cometer un “latrocinio y una golfería”, con el club.

En fecha muy próxima el Puerto Real C.F. cumplirá 90 años desde su fundación, allá por el año 1931, y como tal entidad Deportiva ha representado a la ciudad, con orgullo y dignidad, por todas las ciudades y pueblos donde la competición nos deparaba. Ni que decir tiene que el motivo de este comunicado no va dirigido a resaltar su historia, que la tiene, sino a denunciar la situación de desamparo, desvalimiento e indigencia por la que está pasando. Sería muy fácil argumentar que la situación está propiciada por el actual estado de pandemia, nada más lejos de la realidad, el Puerto Real C.F. está siendo víctima de una dejación sistémica por parte de una Institución tal cual es nuestro Ayuntamiento. Desde el año 2.006 en el que el Ayuntamiento se obsesionó con la adquisición del Sancho Dávila, propiedad del Puerto Real C.F., utilizando a la EPSUVI como empresa de suelo y vivienda, la deuda que actualmente tiene con nuestra Entidad Deportiva es de 9.286.941,28 euros, y decimos bien, más de nueve millones de euros. La falta de respuestas por parte del Ayuntamiento al pago de esta deuda nos llevó a poner la demanda judicial pertinente, materializada ésta en Febrero del 2018. Actualmente estamos esperando que la justicia se manifieste al respecto y ponga a cada uno en su sitio. De la actitud del actual equipo de gobierno hay que reconocerle la iniciativa de poner en marcha un proceso de convenio para que aquel, o aquellos, inversores que estén dispuestos a adquirir la hipoteca de los terrenos del Sancho Dávila y Entrevías que mantienen la EPSUVI con la Entidad Bancaria BANKIA, actualmente fusionada con la CAIXA. Está claro que con este problema se ha ido encontrando todos los equipos de gobierno que han ido sucediéndose desde el 2.006. Queremos recordar que fue el Sr. Barroso quien en el año 2.006 hipotecó el Sancho Dávila por 9 millones de euros y con ello compró los terrenos de Entrevías que inmediatamente hipotecó por 20 millones de euros los citados terrenos,no recibiendo el Puerto Real C.F. el coste del Sancho Dávila para hacer frente a la construcción del nuevo campo de fútbol, pero sí se pagó muchas nóminas en el Ayuntamiento. Eso se llama, sin circunloquio alguno,estafar, y hacer negocio con una finca que compras y no has pagado; ¿dónde está la ética, moralidad y honestidad de los representantes públicos desde el 2.006 hasta la fecha?. Pero sin embargo si queremos poner en evidencia la dejación de responsabilidades de los distintos equipos de gobiernos, y el actual también, que deben de ejercer para con el Puerto Real C.F., ya que la situación real del club se deriva del impago y de la política de avestruz que desde hace tiempo están ejecutando. ¡Basta ya! de cinismo, ¡Basta ya! de llevar al club a una situación extrema, ¡Basta ya! de incomprensión, ¡Basta ya! de llevar al club a una situación anatémica o de exclusión, ¡BASTA YA! todos sois responsables, ¡15 años sin encontrar una solución!, ustedes señores políticos administradores de la Cosa Pública deben de dar solución provisional a los problemas actuales del Puerto Real C.F., por una razón de peso, os habéis quedado con una propiedad que no habéis abonado. Solidaridad con el Puerto Real C.F. ¡BASTA YA! QUEREMOS JUSTICIA. LA JUNTA DIRECTIVA.Comunicado de Puerto Real CF

