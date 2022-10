El PSOE Puerto Real recuerda que “Podemos comenzó en la anterior legislatura el proyecto de la Dehesa de las Yeguas”

“Fue el 8 de junio del 2017 cuando un acuerdo de pleno aprobó el glamping, estando Antonio Romero como alcalde de la ciudad. Y sus socios entonces no tuvieron ningún reparo en aprobar dicho proyecto, que a día de hoy no entendemos esta forma tan populista de salir en su contra”, apunta el Secretario General del PSOE Puerto Real, Carlos Salguero.

